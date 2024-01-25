خمسة.. فرج عامر يكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة صفقات الاهلي الجديدة عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وكتب فرج عامر : الاهلي جاب ٥ من عانا كلهم تحت السن فيهم ٢ مهاجمين وواحد بيلعب في وسط الملعب وباك شمال ومساك ، هاني رمزي اللي اختارهم شايف فيهم مهاجم عالمي ، المهم طلع احسن لاعب فيهم لاعب خط الوسط عامل زي لاعب برشلونة لامين يامال ذات الاصول المغربية وربما احرف منة.

كشف احمد حسن نجم منتخب مصر السابق تفاصيل أصابة نجم الاهلي إمام عاشور عبر حسابة بموقع فيسبوك.

و كتب احمد حسن : تعرض إمام عاشور لاعب منتخب مصر لإصابة بالرأس خلال تدريب المنتخب اليوم و تم التعامل الفورى عن طريق الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا ، ثم توجه اللاعب برفقة الجهاز الطبي للمستشفى على الفور.

وتابع : و أجرى جميع الفحوصات التى أثبتت إصابته بارتجاج فى المخ و حالته الآن مستقرة و سوف يمكث اللاعب اليوم تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى لمدة ٢٤ ساعة.تعرض إمام عاشور لاعب منتخب مصر لإصابة بالرأس خلال تدريب المنتخب اليوم و تم التعامل الفورى عن طريق الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا

و اضاف : ثم توجه اللاعب برفقة الجهاز الطبي للمستشفى على الفور و أجرى جميع الفحوصات التى أثبتت إصابته بارتجاج فى المخ و حالته الآن مستقرة و سوف يمكث اللاعب اليوم تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى لمدة ٢٤ ساعة.