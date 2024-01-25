أحمد المسلماني: موت الغرب أو نهاية أوروبا|فيديو

قال الإعلامي أحمد المسلماني، :"موت الغرب أو نهاية أوروبا..هناك كتاب مترجم لبات بوكانان بعنوان موت الغرب، وهذا الكتاب يتحدث عن مواجه الغرب مشكلة كبيرة للغاية، ووصفها بموت الغرب"

هذا الكتاب يتحدث عن أن نهاية فكرة العائلة

وتابع أحمد المسلماني خلال تقديمة برنامج "الطبعة الأولى" المذاع عبر فضائية"الحياة":"و يعني الموت البيولوجي و ليس المعنوي، وذلك نتيجة قلة المواليد، وكثرة الوفيات، و بالتالي سوف يحدث إضمحلال إنساني في الغرب لاسيما في أوروبا"



وأستكمل أحمد المسلماني، قائلاً:" هذا الكتاب يتحدث عن أن نهاية فكرة العائلة و قلة الإنجاب بالشكل الطبيعي، سيؤدي إلى أضمحلال الغرب"