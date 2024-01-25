طبيب المنتخب الأسبق يكشف موقف إمام عاشور من المشاركة في مباراة الكونغو

قال وليد منظور طبيب منتخب الشباب الأسبق، أخر تطورات إصابة إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، التي تعرض لها خلال مران «الفراعنة» اليوم استعدادا لمواجهة الكونغو الديمقراطية في دور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا 2023، المقامة في كوت ديفوار.

وأضاف وليد منظور في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: إن يجب على الجهاز الفني أجراء جميع الفحوصات بعد إصابته بارتجاج في المخ، مؤكداً أنه سيكون تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى لمدة 24 ساعة.

وعن موقف مشاركته مع منتخب مصر في مباراة الكونغو الديمقراطية، قال وليد منظور، «أن سيتم عمل أشعة رنين مغناطيسي للاعب كل 24 ساعة لمدة يومين أو ثلاثة، لتحديد موقف مشاركته مع الفراعنة»، مؤكداً أنه اللاعب سيتواجد بالعناية المركزة لمدة 48 ساعة.

وتابع قال وليد منظور، أن اللجنة الطبية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ستتابع حالة إمام عاشور، من أجل متابعة حالته الصحية، واستلام التقرير الخاص بحالة اللاعب قبل مشاركته مع منتخب مصر في البطولة.

وواصل وليد منظور، أن إصابة محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، التي تعرض لها خلال مواجهة «الفراعنة» أمام الرأس الأخضر، في كأس أمم أفريقيا 2023، المقامة في كوت ديفوار، بالكتف خطيرة في حالة إصابة اللاعب أكثر من مرة في تلك المنطقة.

وأتم وليد منظور، أن محمد الشناوي سيغب عن الملاعب فترة طويله بسبب تلك الإصابة، مضيفاً أنه سيخضع لكافة الإجراءات بشأن الخطة العلاجية التي سيضعها الطبيب المعالج لحالته.

وتعرض إمام عاشور لاعب منتخب مصر لإصابة بالرأس خلال تدريب المنتخب اليوم وتم التعامل الفوري عن طريق الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا، ثم توجه اللاعب برفقة الجهاز الطبي للمستشفى على الفور.

وأجرى جميع الفحوصات التي أثبتت إصابته بارتجاج في المخ وحالته الآن مستقرة وسوف يمكث اللاعب اليوم تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى لمدة 24 ساعة.

وتأهل منتخب مصر إلى الدور ثمن النهائي من كأس أمم أفريقيا، وذلك على الرغم من التعادل مع منتخب كاب فيردي بهدفين لمثلهما، وذلك مستفيدًا من التعادل الذي حسم مباراة موزمبيق ضد غانا، ليضرب موعداً مع منتخب الكونغو الديمقراطية في دور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا 2023.