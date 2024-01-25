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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: الأهلي لن يفرط في إمام عاشور..ومندهش من التفاوض لضم حارس جديد

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي لن يفرط في إمام عاشور خلال المرحلة الحالية مهما كانت المغريات سواء لأندية خليجية أو أوروبية، مشيرا إلى أن النادي لن يفرط في خدمات اللاعب سواء للاحتراف الأوروبي ولكن مع نهاية الموسم الجاري.

 

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الأهلي تعاقد مع إمام عاشور مقابل 3 مليون دولار، ولن يفرط فيه إلا في حال الحصول على 10 مليون إسترليني".

 

وأضاف: "الأهلي يريد اغلاق باب المناقشات حول مستقبل إمام عاشور واحترافه أوروبيا بعدما كثرت الاحاديث خلال الساعات الاخيرة حول وجود عروض خارجية".

 

وواصل: "مندهش من فكرة بحث النادي الاهلي عن حارس مرمى جديد، والتنازل عن علي لطفي كان وفقا لوجود رؤية معينة، والآن بعد إصابة الشناوي يبحث النادي عن ضم حارس جديد".

 

وتابع: "هل عندما قرر الأهلي بيع علي لطفي، لم يكن يعلم بأنه من الوارد إصابة محمد الشناوي وابتعاده لفترة طويلة، وبمجرد إعلان إصابة الأخير تم تداول العديد من الأخبار حول وجود مفاوضات من جانب النادي مع حراس آخرين مثل محمد ابوجبل ومحمد بسام، بل طرح البعض إمكانية عودة علي لطفي للفريق مجددا".

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