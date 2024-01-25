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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وليد صلاح عبداللطيف: إصابة امام عاشور تمنح الفرصة لبعض لاعبى المنتخب للظهور

صدى البلد

أكد وليد صلاح عبداللطيف نجم نادي الزمالك السابق، أن المنتخبات العربية قدمت أداءًا سيئًا خلال بطولة أمم إفريقيا، حتى منتخب المغرب لم يقدم نفس الأداء الذي كان عليه في كأس العالم الماضية، مشيرًا إلى أن علي العابدي ظهير أيسر منتخب من أبرز العناصر في منتخب تونس، ويقدم أداءًا جيدًا دفاعيا وهجوميًا وكان أفضل من معلول لنسور قرطاج في البطولة.

 

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية ETC: "كان من الممكن أن يشارك معلول في مباراة تونس وجنوب إفريقيا، ولكن أمام العابدي، وبيرسي تاو يقدم مستوى جيد مع جنوب إفريقيا حتى الآن ويلعب بإيجابية كبيرة مع زملائه".

 

وأضاف: "هناك لاعبين موجودين في منتخب مصر مثل مهند لاشين ومحمود حمادة، فأين هم الآن من المباريات، خصوصا مع ابتعاد بعض اللاعبين عن مستواهم في وسط الملعب، واصابة امام عاشور أيضا قد تمنح أحدهما الفرصة".

 

وواصل: "فيتوريا استعان بـ ياسر إبراهيم ومهند لاشين في اللحظات الأخيرة، وهم من العناصر الجيدة ولكنه قام بضمهم بعد اصابة كوكا واسامة جلال، ولن يعتمد عليهم رغم انهما يستحقان المشاركة بشكل أساسي".

 

وتابع: "لابد أن يشارك ياسر إبراهيم بشكل أساسي في دفاع منتخب مصر، ومحمد صلاح اسم كبير ونجم لعب للمنتخب المصري باخلاص شديد، ولا يجوز الهجوم عليه بهذا الشكل، حتى لو كان مستواه متراجع في مباراة معينة، واعتقد أنه خارج التقييم تماما ولا يجوز اهانته حتى لو كان الأداء منخفض في مباراة او اثنين".

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