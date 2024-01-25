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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

حسن مصطفى: تصريحات مدرب ليفربول بشأن صلاح تعكس مدى ذكائه وحرصه عليه

صدى البلد

أكد حسن مصطفى نجم الأهلي والزمالك السابق، أن علي معلول لاعب منتخب تونس من العناصر الجيدة هجوميًا لكنه دفاعيًا ليس على نفس المستوى، مشيرًا إلى أن علي العابدي الذي شارك بدلا منه قدم أداءًا مميزًا، مؤكدًا أن الدوري التونسي لم يعد يخرج مواهب كثيرة والمستوى انخفض كثيرًا، وهناك أزمات واضحة في الأندية التونسية خصوصا من الناحية المالية باستثناء الترجي الرياضي.

 

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية ETC: "هناك أمور سيئة في الكرة التونسية منها تراجع مستوى الدوري محليا وعدم ظهور مواهب مميزة خلال السنوات الأخيرة".

 

وأضاف: "روي فيتوريا أصبح يركز في المقام الأول على خروج زيزو من المباراة كتبديل متوقع لي بشكل شخصي، واتمنى رؤية مهند لاشين في تشكيلة منتخب مصر، وهو لديه خبرات من البطولة السابقة وقدم مستوى مميز في الموسم الماضي وحاليا مع بيراميدز من أبرز العناصر".

 

وأكمل: "مروان عطية كان من أفضل لاعبي مصر أمام الرأس الأخضر، والنني لم يظهر بشكل جيد بسبب ابتعاده منذ فترة طويلة عن اللقاءات، اتمنى ان أرى الثلاثي في الوسط قادرين على الدفاع بقوة".

 

وتابع: "تصريحات يورجن كلوب مدرب ليفربول بشأن محمد صلاح خلال الساعات الاخيرة تعكس مدى ذكائه وحرصه على اللاعب، في ظل الهجوم الذي يتعرض له في وسائل الإعلام المصرية.. وصلاح من أفضل لاعبي العالم والهجوم ضده بسبب حجم الآمال الجماهيرية عليه، وكونه واحدًا من أبرز اللاعبين".

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