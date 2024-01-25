محمد عبدالجليل : فيتوريا ليس له بصمة واضحة على أداء منتخب مصر

أكد محمد عبدالجليل نجم الأهلي السابق، أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر ليس له بصمة واضحة على أداء منتخب مصر، مشيرا إلى أن علي معلول لاعب منتخب تونس استهلك تمامًا في المباريات مع النادي الأهلي.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية ETC: "حمدي فتحي ومروان عطية ومعهم زيزو في وسط الملعب حال غياب إمام عاشور بشكل رسمي، مع إمكانية مشاركة مصطفى فتحي في الجناح الأيمن".

وأضاف: "عودة محمد النني لوسط ملعب مصر أصبحت ضرورة في غياب إمام عاشور، وسيلعب في مركز 8 بجوار مروان عطية وحمدي فتحي".