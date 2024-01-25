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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بديلا للشناوي..فرج عامر: هذا اللاعب أحسن حارس مرمي في مصر بدون منازع

صدى البلد

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن افضل حارس مرمي في مصر عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وكتب فرج عامر :احسن حارس مرمي في مصر بعد الشناوي هو بسام   بدون منازع  وبدون مناقشة.

وكان فد أكد الدكتور أشرف محرم أستاذ جراحة العظام بالقصر العيني، أنه تم التواصل معه بسبب إصابة محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي عقب إصابته.

وتابع محرم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "إصابة محمد الشناوي عبارة عن خلع وكسر في مفصل الكتف، وسوف يغيب لما يقرب من 4 أشهر إلى 6 أشهر".

وأضاف أشرف محرم: "تعرض الشناوي للإصابة قد يكون بسبب ضغوط عصبية وجماهيرية على اللاعبين، واللاعب قد يخضع للجراحة خلال أسبوع، وكان من الممكن إجراء الجراحة هنا في القاهرة ولكن كان هناك رغبة في سفره إلى ألمانيا من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم".

تصريحات فرج عامر الشناوي إصابة الشناوى حارس مرمى منتخب مصر

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