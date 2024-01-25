بايدن يدعو الكونجرس لتسريع الموافقة على بيع طائرات F16 لتركيا

بعث الرئيس الأمريكي جو بايدن برسالة إلى قادة لجان رئيسية في الكونجرس يوم الأربعاء أبلغهم فيها بنيته بدء عملية الإخطار الرسمية لبيع طائرات "إف-16" من تصنيع "لوكهيد مارتن" إلى تركيا بمجرد أن تكمل أنقرة عملية الموافقة على طلب السويد الانضمام لحلف شمال الأطلسي.

وقال مسؤول أمريكي إن بايدن حث الكونجرس في رسالة موجهة إلى كبار الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب على الموافقة على عملية البيع "دون إبطاء".

وقالت أربعة مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" في وقت سابق يوم الأربعاء إن البيت الأبيض بعث برسالة لأعضاء الكونجرس يحثهم فيها على الموافقة على صفقة بقيمة 20 مليار دولار لبيع طائرات "إف-16" ومعدات تحديث لمقاتلات موجودة بالفعل لدى تركيا.

ووافق البرلمان التركي يوم الثلاثاء على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، مما أزال عقبة رئيسية أمام توسيع الحلف العسكري الغربي بعد تأخير دام 20 شهراً. وقالت المصادر إن الرسالة أُرسلت يوم الأربعاء، وإن الإدارة لم تخطر الكونجرس رسمياً بعد بخطط البيع.

وكان إحجام تركيا عن التصديق عقبة رئيسية أمام الحصول على موافقة الكونجرس على صفقة الطائرات المقاتلة. وقال المشرعون إنهم ينتظرون الموافقة علي طلب السويد، بما في ذلك توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان عليه، قبل أن يقرروا ما إذا كانوا سيوافقون على البيع.