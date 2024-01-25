2.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اليوم، أكثر من 2.77 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 556 مبايعة بقيمة 2.08 مليار درهم، منها 67 مبايعة للأراضي بقيمة 1.13 مليار درهم و489 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 953.16 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 210.1 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثانية تلتها مبايعة بقيمة 100 مليون درهم في منطقة سيح الدحل ثم مبايعة بقيمة 52 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 27 مبايعة بقيمة 62.53 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 381.92 مليون درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 32.93 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 35 مليون درهم بمنطقة الصفوح الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيرا مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 125 مبايعة بقيمة 132.25 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 39 مبايعة بقيمة 88.95 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 103.63 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 473.55 مليون درهم منها 11 رهن أراض بقيمة 176.45 مليون درهم و194 رهن فلل وشقق بقيمة 297.1 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الوصل بقيمة 126.87 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الأولى بقيمة 55 مليون درهم.

أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 38 هبة بقيمة 214.33 مليون درهم كان أهمها بمنطقة بور سعيد بقيمة 95 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 32.59 مليون درهم.