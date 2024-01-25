الجمهورية: كلمة الرئيس السيسي خلال احتفالات الشرطة تتناول مجمل الأوضاع الداخلية

ألقت صحيفة "الجمهورية" الضوء على إلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي - خلال احتفالات الدولة المصرية بـ«العيد 72 للشرطة» أمس - كلمة هامة تناولت مجمل الأوضاع الداخلية التي تهم المواطنين، وصولا للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة ما يتعرض له قطاع غزة من اعتداءات وحشية خلفت حتى الآن ما يقرب من 26 ألف شهيد و63 ألف مصاب وتدمير كامل للبنية الأساسية وممتلكات المواطنين هناك.



وأشارت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الخميس/ بعنوان "مصر.. «الأمن والأمان»" - إلى تنويه الرئيس - في كلمته - بأنه يدرك حجم الضغوط الاقتصادية في مصر، مؤكدا تقديره لصلابة المصريين في مواجهة «المحن» التي جاءت نتيجة للأوضاع الصعبة التي يمر بها العالم بدءا من جائحة كورونا مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية ووصولا للاعتداءات الغاشمة في الأراضي الفلسطينية التي بدأت تلقى بخسائرها الاقتصادية على دول المنطقة والعالم.



واعتبرت الصحيفة أن دعوة الرئيس للحضور - في احتفالات وزارة الداخلية أمس - بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الشرطة المصرية والشهداء في فلسطين جاءت لتسجل إجلالا مصريا للأرواح الطاهرة التي ارتقت في مواجهة الاعتداءات والإرهاب في كل مكان.



وأعربت الصحيفة عن أملها أن تبقى مصر وشعبها الأبي وقيادتها الوطنية وجيشها وشرطتها في رباط واستقرار لمواجهة كل التحديات.

