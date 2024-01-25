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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الأهرام" في عيد الشرطة: الأمن والأمان والاستقرار على أرض الوطن وراءه أعين ساهرة

عيد الشرطة
عيد الشرطة

حيت صحيفة (الأهرام) رجال الشرطة المصرية في عيدهم الـ72.. مؤكدة: "لن ننسى أبدا حقيقة أن الأمن والأمان والاستقرار الذي نعيش فيه كلنا على أرض هذا الوطن وراءه أعين ساهرة، وتضحيات لا حد لها على مر السنوات، من أبطالنا رجال الشرطة الشرفاء، ورجال قواتنا المسلحة الباسلة".


واستذكرت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الخميس/ تحت عنوان "تحية لأبطال الشرطة في عيدهم" - عندما كتب رجال الشرطة البواسل بدمائهم، في مثل هذا اليوم، قبل 72 سنة، صفحة من أنصع صفحات تاريخ مصر النضالي المعاصر.. وقالت: "لقد جاد هؤلاء الشرفاء بأرواحهم في الإسماعيلية للحفاظ على كرامة هذه الأمة المصرية وهيبتها واستقلالها، ولذلك فإن يوم 25 يناير من كل عام يكون مناسبة للتذكير بهذه التضحية الجليلة".


وأضافت: "في احتفال الأمس بعيد الشرطة، أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي تذكيرنا بتلك التضحية، حيث قال إن أبطالنا من الشرطة المصرية الباسلة وقفوا في هذا اليوم الجليل ليدافعوا عن كرامة وعزة بلادهم في الإسماعيلية، في عام 1952، وقدموا حياتهم ثمنا غاليا من أجل كبرياء مصر الوطني، إدراكا منهم أن حماية أمن الوطن والمواطنين غاية عليا لا تسمو عليها غاية".


وتابعت الصحيفة: "لو تفكرنا قليلا لأدركنا أن ما نحن فيه اليوم من أمن وأمان، ليلا ونهارا، هو بسبب جهود جبارة لرجال مخلصين، يسهرون الليل لحمايتنا، أطفالا ونساء ورجالا، وربما يكون من المفيد الإشارة هنا إلى مجتمعات عديدة تحيط بنا لا تتمتع بهذا الأمن، ولا بذلك الأمان، اللذين نتمتع نحن المصريين بهما".


وأردفت: "يعرف الذين يتعاملون مع السائحين والزائرين لوطننا أن أكبر ما يشيد به هؤلاء الضيوف هو الأمن الذي لا مثيل له في أي مكان بالعالم، إلا في مصر، وذلك بفضل شرطتها المتيقظة المنضبطة، التي تدرب رجالها على أحدث تدريب، ولديهم من الكفاءة والمهارة ما لا يتوافر للكثير من أجهزة الشرطة في بلدان عديدة".
 

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