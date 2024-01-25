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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

السعر حكاية..أحدث موبايل أندرويد برامات 24 جيجا

صدى البلد

كشفت نوبيا في وقت سابق من هذا الأسبوع عن إصدار خاص من هاتفها الذكي الرائد الأحدث دون الكشف عن سعره. يحتفل الطراز الجديد بالعام الصيني الجديد.

يحمل هذا الإصدار من الهاتف اسم Nubia Z60 Ultra Year of the Dragon Limited Edition رسميًا. أصبح الآن متاحًا للشراء في الصين بسعر 6299 يوانًا (~ 890 دولارًا أمريكيًا).

 

نوبيا تطلق هاتف Z60 Ultra Year of the Dragon Limited Edition الخاص بالعام الجديد

 

تشمل العبوة الهاتف بتكوين ذاكرة 24 جيجابايت + 1 تيرابايت وملحقات مخصصة. [صورة لعلبة هاتف Nubia Z60 Ultra Year of the Dragon Limited Edition]

للمقارنة، فإن الإصدار العادي من الجهاز بنفس مقدار ذاكرة الوصول العشوائي والتخزين يبلغ سعره 5999 يوانًا (~ 850 دولارًا أمريكيًا). لذلك، تتقاضى العلامة التجارية علاوة قدرها 300 يوان (~ 40 دولارًا) للإصدار الخاص.

يأتي الهاتف باللون الأسود مع لمسات ذهبية. في المقابل، فإن الجراب المغناطيسي وكابل الشحن باللون الأحمر.

علاوة على ذلك، يتكون الصندوق أيضًا من محول طاقة وحامل مغناطيسي ودبوس إخراج SIM. تمامًا مثل الهاتف، تأتي أيضًا باللون الأسود. أخيرًا، تحتوي جميع العناصر الموجودة في الصندوق على شعار تنين.

بالنسبة للمواصفات، فهي تظل كما هي في الإصدار القياسي.

بالنسبة لأولئك الذين لا يدركون، فإن Nubia Z60 Ultra مدعوم من Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SoC مقترنًا بـ LPDDR5x RAM و UFS 4.0 storage. كما أنها تتميز بشاشة OLED مسطحة مقاس 6.8 بوصة بدقة 2480 × 1116 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز.

يأتي الجهاز مع نظام كاميرا ثلاثي يشتمل على مستشعر أساسي 50 ميجابكسل ووحدة فائقة الاتساع 50 ميجابكسل ومصور مقرب للمنظار 3.2x. في المقدمة، يحتوي على كاميرا سيلفي أسفل الشاشة بدقة 16 ميجابكسل.

المنتج حاصل على تصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء. وأخيرًا، تدعمه بطارية 6000 مللي أمبير مع دعم 80 واط للشحن السلكي.

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