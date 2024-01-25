رئيس معلومات الوزراء: استخدام الذكاء الصناعي لعرض إصداراتنا خلال فعاليات معرض الكتاب

أكد أسامة الجوهري رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ومساعد رئيس الوزراء، أن جناح المركز بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 55، استثمر الأدوات المختلفة التي عمل على تطويرها المركز خلال السنوات الماضية في مجالات الذكاء الاصطناعي؛ لتقديم أفضل خدمة لزوار الجناح.



وأوضح الجوهري - في تصريحات خاصة لوكالة انباء الشرق الأوسط، اليوم /الخميس/ - أن مشاركة المركز بالمعرض من المشاركات الرائدة، حيث تمثل نقلة نوعية على مستوى عرض وتقديم المحتوى عبر آليات جديدة ومختلفة يقدمها للجمهور من خلال وسائط رقمية مختلفة سواء كانت المنصات الرقمية أو المساحة الافتراضية عبر الميتافيرس، والتي تتيح للزائر "جولة افتراضية" يستخدم فيها تقنية "الميتافيرس".



وأضاف أن مشاركة المركز بالمعرض تعمل على تزويد طرفين مهمين بالمعلومات، الطرف الأول هو متخذو القرار، متمثل في مجلس الوزراء وصانع السياسات، والطرف الأخر، المواطنون عبر وسائط رقمية مختلفة سواء كان المنصات الرقمية أو المساحة الافتراضية عبر الميتافيرس، مشيرا إلى استهداف المركز من خلال المشاركة بمعرض الكتاب عددا من المحاور، الأول للإعلان عن بيئة عمل متطورة وانتقال فريق عمل المركز من وسط العاصمة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.



وتابع أن المحور الثاني، هو توطين تقنيات الذكاء الاصطناعي في عدد من اللوحات المعلوماتية؛ لتساعد متخذي القرار في رؤية الأرقام بطريقة واضحة تمكنه من التبحر في تفاصيل الأرقام ومشاهدة العلاقات البينية بين المؤشرات بعضها البعض ودعم عملية اتخاذ القرار.



ولفت إلى أن المحور الثالث من المشاركة، هو الإعلان عن مجموعة إصدارات للمركز، مثل إصدار آفاق مستقبلية والذي يضم 110 مفكرين وكتاب ذوي رأي في قطاعات متعددة اقتصادية وصحية وبيئية وسياسية.



ونوه الجوهري إلى توظيف التكنولوجيا في تقديم المعلومة للجمهور، حيث يتيح جناح المركز بمعرض الكتاب 12 إصدارا من إصدارات المركز على مساحتنا الافتراضية عبر "الميتافيرس" والذي تم إطلاقها العام الماضي، وهذا العام تم إطلاق بوابة الزمن الخاصة بعام 2024.



وأشار إلى وجود تجربة حية للجمهور وخاصة جيل الشباب يستطيع أن يتصفح إصدارات المركز بطريقة رقمية عصرية، منوها بوجود منتج رقمي جديد وهو "المكعبات" يستطيع الزائر من خلال كاميرا الموبايل أن يحول الصورة الثابتة إلى فيديو تفاعلي يشرح له أكثر ويعطي له مجموعة من البيانات والإحصائيات.

