مش مناسب.. خبيرة موضة تنتقد شيرين عبدالوهاب بسبب فستانها في «جوي أوورد»

قيمت شيرا زقزوق، خبيرة الموضة، إطلالة الفنانة شيرين عبد الوهاب فى حفل جوي أوورد، قائلة: “فستانها مكانش مناسب لجسمها.. وهذا خطأ كبير من الاستايلست بتاعتها”.

وأضافت شيرا زقزوق، خلال حوارها ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية نهاد سمير، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي: “الميك أب بتاعها كان يجنن.. والفستان بتاعها مكنش لايق على الخلفية وراها مع الناس اللي كانت بترقص معاها ومكانتش باينة خالص”.

وتابعت: “فستانها كمان مكانش لايق عليها لأنها مليانة من فوق ومبين عرضها جدا.. هي خست جامد جدا.. ولكن الدريس مبينها تخينة”.