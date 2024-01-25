العمل توجه المديريات بمتابعة إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة بالقطاع الخاص

أكد حسن شحاتة وزير العمل ،على أن اليوم الخميس الموافق 25 يناير 2024، إجازة رسمية بمناسبة بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة، وإعتباره إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003،وذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2024 والذي نص على أن: " يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة ."..

وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام أو بعضها، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل ..موضحا أن هناك توجيهات لمديريات العمل بالمحافظات بمتابعة كافة المنشآت ومواقع العمل، لتنفيذ هذا القرار ..

وبهذه المناسبة يتقدم وزير العمل حسن شحاتة، إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ورجال الشرطة البواسل،والشعب المصري العظيم ، بأخلص التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة ، داعيا الله أن يعيدها على مصرنا الحبيبة بدوام التوفيق والسداد في ظل "الجمهورية الجديدة" التى يرسى قواعدها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية..