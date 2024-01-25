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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

البحرين: المملكة حريصة على التواجد باستمرار في معرض القاهرة الدولي للكتاب

مدير معرض البحرين
مدير معرض البحرين الدولي للكتاب بشار جاسم

 أكد مدير معرض البحرين الدولي للكتاب بشار جاسم حرص المملكة على التواجد باستمرار في معرض القاهرة الدولي للكتاب، معربا عن سعادته للمشاركة بالدورة الحالية.


وأشار جاسم - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إلى مشاركة إصدارات هيئة البحرين للثقافة بتوجيه من الشيخ خليفة بن أحمد رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، بإصدارات الهيئة في شتى المجالات لتعزيز الهوية الوطنية للمملكة في التاريخ والآثار والتراث والشعر والأدب والعديد من المجالات لنقل المعارف الخاصة بالبحرين إلى مصر.


ولفت إلى أن جناح الهيئة البحرينية يتضمن عرض مجموعة من أحدث إصدارات مشروع “النشر المشترك” من إبداعات المؤلفين والكتاب البحرينيين، بهدف الترويج للمبدعين البحرينيين.


وقال "إن الجناح يشتمل أيضا على كتب أخرى تتناول موضوعات التراث والأدب والفن والتاريخ والآثار، وغيرها، إضافة إلى إصدارات مشروع كتب البحرين الثقافية"، منوها بأن تلك المشاريع الثقافية لدى البحرين تأتي لدعم الكتاب والأدباء.


ولفت إلى مشروع نقل المعارف والذي يستهدف نقل الكتب العالمية وترجمتها إلى اللغة العربية.. مشيرا إلى اكتمال المشروع وإصدار نحو 50 كتابا، يستطيع الكتاب الاستفادة منها في العديد من المجالات ومنها الفلسفة والعلوم الإنسانية والاجتماعية والفن، وتحليل الخطاب.


وأشار إلى تعاون مملكة البحرين أيضا مع مصر في عدد من المجالات الثقافية الاخرى، كالفنون التشكيلية، دار الأوبرا.
 

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