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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزيرة التخطيط: مصر تتطلع لتعميق التعاون مع دول البريكس

صدى البلد

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعا مع ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد (NDB) التابع لمنظمة البريكس، لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، وذلك على هامش فعاليات النسخة السابعة عشر من المنتدى المالى الآسيوى بهونج كونج المنعقدة تحت عنوان "تعاون الأطراف المتعددة من أجل غد مشترك"، بمشاركة عدد كبير من القيادات بالقطاع العام والخاص ممثلين عن عدد من الدول. 

وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة هالة السعيد تطلع مصر لتعميق التعاون مع بنك التنمية ودول مجموعة البريكس، وبناء شراكة فاعلة تليق بقدرات الدول الشريكة في بريكس.

كما عبرت وزيرة التخطيط عن سعادتها بلقائها الأول برئيسة البنك وما لمسته من رغبة حقيقية للتعاون مع مصر.

وقالت “السعيد” إن هناك زيادة ملحوظة في واردات مصر من دول البريكس بنسبة تقدر بحوالي 33% مقارنة بعام 2020، كما ارتفعت صادرات مصر إلى دول البريكس بنسبة 75% مقارنة بعام 2020.

وأوضحت أن مصر تمتلك 11,960 سهم مشترك برأس مال مشترك بقيمة 1,196 مليون دولار تمثل 2.27% من رأس المال المشترك لبنك (NDB).

وأشارت “السعيد” خلال اللقاء إلى دور وزارة التخطيط في صياغة الخطة الاستثمارية للدولة، والاستثمارات العامة بالتنسيق مع الوزارات المصرية المعنية من خلال توجيه الاستثمارات العامة نحو المجتمعات الأكثر احتياجًا، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين وزيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة.

وتابعت: “ويتضمن ذلك التركيز على القطاعات التي تحفز النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل لائقة وإنتاجية لتقليل الفجوات التنموية بين محافظات مصر، وقد ركزت الحكومة منذ إطلاق رؤية مصر 2030 على الاستثمار في القطاعات الواعدة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة”.

وخلال الاجتماع تم استعراض دور بنك التنمية الجديد وعملياته، حيث يعتبر البنك بنك تنمية متعدد الأطراف تأسس في عام 2015 في شنغهاي بواسطة دول البريكس، ولتوسيع نطاق تأثيره، قام NDB بخطوات هامة نحو توسيع عضويته في عام 2021 من خلال قبول بنغلاديش ومصر والإمارات وأوروغواي كأعضاء جدد.

وتركز عمليات البنك على المجالات التالية: الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة، وبنية النقل، والبنية التحتية الرقمية، والمياه والصرف الصحي، وحماية البيئة، والبنية الاجتماعية.

وقد وافق البنك على 96 مشروعًا بتمويل إجمالي قدره 32.8 مليار دولار، كما حصل NDB على تصنيف إصدار الديون طويلة الأمد "AA+" من S&P Global Ratings، وتصنيف الديون الطويلة الأمد "AA" من Fitch Ratings، وتصنيف الائتمان الدولي "AAA" من وكالة التصنيف اليابانية (JCR).

وناقش الطرفان خلال الاجتماع استراتيجية NDB للسنوات 2022 - 2026، والتي تتضمن تحقيق عدة أهداف، ويوفر مجموعة واسعة من الأدوات المالية تشمل القروض والضمانات والاستثمارات بحقوق الملكية والمساعدة الفنية.

ويتعاون NDB مع مؤسسات تنمية متعددة الأطراف في مجالات ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك استكشاف ومتابعة فرص التمويل وتيسير تبادل المعرفة والبحث، وتوفير المساعدة الفنية، وتبادل الموارد البشرية، وغيرها. 

وقد وقع NDB اتفاقيات تفاهم مع البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك أمريكا اللاتينية للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار، وصندوق التمويل لتنمية بحر الفضة، والبنك الإنمائي البيئي، والبنك الدولي للإعمار والتنمية، وصندوق الاستثمار في البنك الدولي.

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