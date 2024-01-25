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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تشبه الضفة الغربية.. موقع بريطاني يكشف خطط إسرائيل لإنشاء قواعد عسكرية بغزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، عن مخطط إسرائيلي لإنشاء قواعد عسكرية دائمة في قطاع غزة، وتحويل القطاع إلى نسخة من الضفة الغربية المحتلة، التي يتمتع فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحرية فعل ما يريده.

وقال الموقع البريطاني نقلا عن ضابط إسرائيلي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء الحكومة الإسرائيلية طلبوا من الجيش بالفعل إنشاء قواعد دائمة داخل غزة، وهذا يعني استبعاد احتمالية وجود أي إدارة فلسطينية في القطاع بعد الحرب.

وأضاف الضابط الإسرائيلي: "سيكون هذا النموذج أشبه بنسخة أكثر عسكرة من الضفة الغربية".

وأشار الضابط الإسرائيلي إلى أنه خدم في الضفة الغربية، ولن تكون غزة مثل الضفة، بل ستحتوي على عدد أكبر من المراكز العسكرية والجنود.

على جانب آخر، أفادت صحفية “فايننشال تايمز”، بأن الاحتلال الإسرائيلي قام بهدم 1100 مبنى سكني لإنشاء منطقة عازلة داخل قطاع غزة.

كما قالت “وول ستريت جورنال”، إن إسرائيل تجرف أراضي شمال قطاع غزة لإقامة المنطقة العازلة رغم الرفض الأمريكي.

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