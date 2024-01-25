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رئيس التحرير
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أخبار البلد

الغزل والنسيج: دور عمال مصر مكمل لرجال الشرطة في تحقيق الأمن والاستقرار

صدى البلد

هنأ عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابه العامة للعاملين بالغزل والنسيج، والأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق والشعب المصري بعيد الشرطة، معتبرا أن الاحتفال بهذا العيد هو تكريم لرجال الشرطة الاوفياء الذين قدموا أرواحهم فداء لوطننا الغالي مصر.

وأكد ابراهيم  أن عمال مصر  وخاصة عمال الغزل والنسيج يجددون العهد مع فخامة الرئيس خلال هذه المناسبة الوطنية، بأن يكون دور العمال في بناء الجمهورية الجديدة مكملا لدور الشرطة  في حماية الجبهة  الداخلية فالعمال سيكون دورهم بناء الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الانتاج وجودته والشرطة ستكون عنوانا للأمن والامان
وأضاف الأمين العام قائلا إننا نحتفل في يوم 25يناير من كل عام بعيد الشرطة تخليدا لذكري موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها 50شهيدا و80 جريحا من ضباط وأفراد الشرطة في مواجه مع قوات الاحتلال الإنجليزي، ومن هذا المنطلق تحيه لأرواح شهدائنا الابرار من رجال الشرطة الأوفياء الذين ضحوا بأرواحهم وقدموا كل غالي ونفيس في سبيل حماية الوطن، مشيرا إلي أن ضابط الشرطة جزء من نسيج الوطن يكمل بعضه لبعض، فهم حماة الجبهة الداخلية والساهرين علي حمايه وأمن وامان المصريين.

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