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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيناتور أمريكي: مجلس الشيوخ يقترب من الموافقة على مساعدات أوكرانيا

تشاك شومر
تشاك شومر

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، إن المشرعين يقتربون كل يوم من الموافقة على استمرار التمويل لأوكرانيا.

وتجري مفاوضات في مجلس الشيوخ الأمريكي للموافقة على حزمة أخرى من المساعدات لأوكرانيا من خلال وضع اللمسات الأخيرة على الحزمة التكميلية للأمن القومي، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وقال السيناتور الأمريكي تشاك شومر، "كل يوم نقترب قليلاً ولكن لا تزال هناك مشكلات يتعين حلها، مضيفا "لكن هناك شيء واحد مؤكد: سنواصل إنجاز ذلك".

وفي خطابه أمام مجلس الشيوخ، أشار السيناتور إلى أن الحزمة الأخيرة من المساعدات الدفاعية لأوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار، والتي تضمنت ذخيرة 155 ملم اللازمة للقوات المسلحة الأوكرانية لمواصلة صد الهجوم الروسي، تم الإعلان عنها قبل شهر تقريبًا ومنذ ذلك الحين لم تتمكن حكومة الولايات المتحدة من تقديم أي مساعدات أخرى لكييف بسبب التأخير في الكونجرس.

وتابع "منذ بداية الحرب، راهن بوتين على أن الولايات المتحدة سوف تستسلم عاجلاً أم آجلاً، إنهم يشككون في عزيمة الغرب. إنهم يشكون في القوة الأمريكية، ويقع على عاتق مجلس الشيوخ التزام بالتأكد من أن بوتين سيندم على ذلك اليوم".

وأضاف "إنه يشكك في تصميم أمريكا، لدينا التزام بمساعدة أصدقائنا الذين يقاتلون من أجل بقائهم، ويجب علينا، يجب أن ننهي العمل بشأن الملحق الإضافي لم نصل إلى هناك بعد ولكننا سنواصل العمل",

سيناتور أمريكي مساعدات اوكرانيا مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي

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