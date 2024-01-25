مؤتمر صحفي للإعلان عن نظام بطولة كأس دبي للتحدي

عقد مجلس دبي الرياضي مؤتمراً صحفياً صباح اليوم، الخميس، للإعلان عن نظام بطولة كأس دبي للتحدي، بمشاركة أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني.

شهد المؤتمر حضور أبرز نجوم الفرق المشاركة في البطولة والمديرين الفنيين، وحضر من الزمالك معتمد جمال، المدير الفني، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق، وعمر جابر، لاعب الأبيض.

وأعلن مجلس دبي عن مباريات البطولة بحيث يلتقي فريق الزمالك غداً، الجمعة، مع الرجاء المغربي، على أن يلتقي أهلي جدة في اليوم التالي مع وهان ثري الصيني، ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية.

وينص نظام البطولة على أن يلتقي ممثلا أفريقيا معا، في حين يلتقي ممثلا آسيا معا، ليكون النهائي بين فريق أفريقي وآخر آسيوي.

وفي نهاية المؤتمر، تم التقاط الصور التذكارية للاعبين والمديرين الفنيين بعد الإعلان عن كأس البطولة الذي سيحصل عليه الفريق الفائز.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.