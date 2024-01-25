بيان مشترك من روسيا وتركيا وإيران لإدانة الهجمات الإسرائيلية على سوريا

أدانت روسيا وتركيا وإيران، في بيان مشترك، الهجمات التي يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي ضد سوريا.

وجاء البيان عقب انتهاء الاجتماع الحادي والعشرين حول سوريا بصيغة أستانا، والذي يشير إلى إدانة إسرائيل من قبل الدول الثلاثة بسبب الهجوم على سوريا، بحسب ما أوردته وكالة “تاس” الروسية.

وقال البيان: "أدننا جميع الهجمات العسكرية الإسرائيلية ضد سوريا، واعتبرنا أن هذه الأعمال تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وسيادة سوريا ووحدة أراضيها".

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع السورية أن الطيران الإسرائيلي هاجم عددا من المواقع في ريف دمشق.