الأيادي الدافئة.. الهلال الأحمر الإماراتي يواصل جهوده في إنقاذ منكوبي زلزال سوريا

واصل الهلال الأحمر الإماراتي، تنفيذ برامجه الإنسانية لمساعدة الشعب السوري على مواجهة الأوضاع الصعبة التي تحيط بالمناطق التي ضربها الزلزال قبل حوالي عام.

وأعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مواصلة توزيع المزيد من المساعدات الشتوية على المتأثرين من الزلزال في محافظة اللاذقية، وكثفت جهودها الإغاثية للحد من التداعيات الإنسانية التي خلفتها الكارثة على حياة السكان المحليين هناك، والحد من وطأة المعاناة التي يواجهونها، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ودشن الهلال الأحمر الإماراتي خلال فصل الشتاء، حملة "أنتم الأيادي الدافئة" لمساعدة القطاعات المنكوبة في مناطق الزلزال على مواجهة برودة الطقس، وذلك بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، حيث وزعت المواد الغذائية والملابس الشتوية والأغطية، وتنسق الهيئة عملياتها الميدانية مع نظيرتها السورية للوصول إلى أكثر المناطق تضررا من الكارثة وأشد الفئات تأثرا بتداعياتها.

وفي مجال المشاريع التنموية، يجري العمل حاليا على الانتهاء من مشروع إنشاء 1000 وحدة سكنية للمتضررين، موزعة على سبعة مواقع في اللاذقية، وتم مؤخرا تسليم موقع "النقعة" الذي يتكون من 47 وحدة سكنية، ويجري العمل لتسليم موقعي "الغراف2 والفيض" بواقع 190 وحدة سكنية خلال الأيام القليلة القادمة، على أن يتم تسليم باقي المواقع وعددها أربعة تضم 763 وحدة سكنية خلال الربع الأول من العام الجاري.

وتضمنت المشاريع التنموية التي جاءت في إطار عملية الفارس الشهم 2، تنفيذ مبادرة "مدرستي هويتي" وشملت صيانة وتجهيز 40 مدرسة حكومية تضم 20 ألف طالب وطالبة في جميع المراحل الدراسية، إلى جانب مبادرة "فرسان التعليم" والتي تضمنت صيانة جامعة تشرين في اللاذقية، وتزويدها بــ 277 جهاز حاسب آلي، و204 طاولات دراسية، و60 كرسيا لطب وجراحة الأسنان، و6 أجهزة أشعة متحركة، ويستفيد من هذا المحور 30 ألف طالب وطالبة.