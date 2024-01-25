هربوا بسيارة| الأجهزة الأمنية تكشف تفاصيل إطلاق ملثمين أعيرة نارية بـ المنصورة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تضمن قيام شخصين ملثمين بإطلاق أعيرة نارية بمدينة المنصورة بالدقهلية، ومحاولة التعدى بالضرب على أحد الأشخاص وهروبهم بسيارة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 يناير الجارى، وحال استقلال طرف أول (3 عاطلين - مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة "لاثنين منهم معلومات جنائية") سيارة ملاكى قيادة أحدهم، شاهدوا طرفا ثانيا (عاطلان - مقيمان بذات الناحية)، وحدثت مشادة كلامية بينهم لوجود خلافات مالية تطورت لمشاجرة، وحال قيامهم بالهرب أطلق أحد أفراد الطرف الأول عيارا ناريا من فرد محلى كان بحوزته دون حدوث إصابات.

أمكن ضبط الطرف الأول وبحوزة أحدهم فرد محلى "المستخدم فى الواقعة"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، كما أمكن ضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "مُستأجرة".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.