سفير الصومال بالقاهرة يُهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الشرطة

هنأ السفير إلياس شيخ عمر أبو بكر سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم بجامعة الدول العربية، الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 72 .

كما تقدم سفير الصومال، في بيان اليوم /الخميس/ بخالص التهنئة لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ بمناسبة عيد الشرطة ولكافة منسوبي الوزارة الذين رفعوا لواء حماية مصر، فكانت ولا زالت وستبقى بلد الأمن والأمان.



وأعرب سفير الصومال عن تمنياته لمصر الشقيقة الكبرى بدوام الأمن والاستقرار والرخاء والتقدم في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، والذي يخطو بمصر خطوات ثابتة نحو جمهورية جديدة يشهد لها القاصي والداني بأنها استطاعت تحقيق إنجازات كبيرة في شتى المجالات رغم التحديات غير المسبوقة التي تواجه المنطقة والعالم أجمع.