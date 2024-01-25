انطلقت من جنوب لبنان.. اختراق المجال الجوي الإسرائيلي بطائرات مسيرة

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أن "هدفين جويين"، يعتقد أنهما طائرات بدون طيار، دخلا المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان وضربا مناطق مفتوحة في شمال إسرائيل.

وأشار إلى أن الطائرات بدون طيار ضربت على ما يبدو مناطق قريبة من قرية كفار بلوم الشمالية بالقرب من كريات شمونة، على بعد حوالي 6 كيلومترات (أربعة أميال) من الحدود اللبنانية، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

ويقول الجيش الإسرائيلي والسلطة المحلية إنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.

ولم تنطلق صفارات الإنذار لتحذير سكان المنطقة من البحث عن ملجأ أثناء الهجوم الواضح.