اجتياز المركزي لمتبقيات المبيدات تجديد الاعتماد في الأيزو «17025:2017»

صرح د عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية اجتياز المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية تجديد الإعتماد الدولي للأيزو ( 17025/2017 ) من هيئة الإعتماد الأمريكية A2LA ، وكان قد تم اعتماد المعمل وطرق التحليل الجديدة من خلال الخبير التابع لهئية الإعتماد A2LA الأمريكية باستخدام Live Meeting عبر منصة الإنترنت حيث تم الفحص والتدقيق في نظام الجودة وطرق التحليل وكفاءة العاملين بالمعمل وقد اجتاز المعمل الفحص والتدقيق ليحصل على تجديد الإعتماد بكفاءة وتميز.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وجهود وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية لدعم الصادرات المصرية وكذا حماية المستهلك المصري من خلال مشاركة المعمل في منظومة الرقابة على الأغذية بتحليل الملوثات، وحيث أن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب) أحد أهم هذه الجهات والذي يعتبر ذو مكانة دولية وعالمية كبيرة حيث أنه يعتبر أحد أكبر المعامل في العالم في مجاله وذلك وفقاً لتصنيف الاتحاد الأوروبي له ضمن الفئة المتميزة الأولى وذلك منذ عام 2008 وحتى الآن كما أنه يعتبر أول معمل في الشرق الأوسط يقدم هذه الخدمات بشكل متكامل.



وفي ذات السياق صرحت د هند عبد اللاه أن تجديد الاعتماد يأتي في إطار مواصلة المعمل لتحقيق العديد من الإنجازات في مجال عمله كما أضافت أن المعمل يواصل جهوده وخطواته الحثيثة في تقديم خدماته بأعلى جودة من خلال استمراره في الحصول على الاعتمادات الدولية التي تعطيه ثقل كبير وتزيد من ثقة عملائه وثقة الأسواق الدولية في نتائجه وأيضاً متطلبات بعض العملاء للتصدير للسوق الأمريكية. كما أشارت أن المعمل قام باعتماد طرق تحليل وملوثات جديدة بالأقسام المختلفة خلال هذا الاعتماد تتخطى 56 مركب كيميائي وميكروبي في الأغذية والمياه والتربة ومن أهم هذه الطرق طريقة تحليل الديثايوكرباميت بقسم متبقيات المبيدات، وإضافة بعض العناصر الثقيلة مثل البوتاسيوم والفسفور، كما تم اعتماد تحليل مركبات أخرى مثل الهيستامين والسكريات والفيتامينات في الأغذية والإرجوت في القمح بقسم السموم الفطرية ومضافات وجودة الأغذية، وكذا تم اعتماد بعض طرق التحليل بقسم العقاقير البيطرية وقسم المواد الملامسة للأغذية بالإضافة إلى الميكروبات بطرق تحليل جديدة أقل في الوقت من أهمها PCR, Pseudomonas aeruginosa ، GMO, animal ID

وفي ذات الإطار أشارت عبد اللاه أن المعمل بجميع أقسامه المختلفة تدخل جميعها في نظام التدقيق والفحص لجهات الاعتماد.



وتجدر الإشارة إلى أن المعمل يسهم في تحقيق منظومة الإنتاج بغرض التصدير والترويج لهذا الإنتاج في الأسواق الخارجية، لزيادة النصيب السوقي للصادرات الزراعية المصرية في تلك الأسواق، وتحقيق أهداف التنمية من خلال ما يؤديه من خدمات تحليلية وتدريبية واستشارية وعقود وبروتوكولات تعاون وورش عمل ومشاركة في المؤتمرات للعاملين في مجال الإنتاج والتصدير والتصنيع الغذائي مما يدعم الاقتصاد القومي.

ومن الجدير ذكره أن الرابطة الأمريكية لاعتماد المختبرات (A2LA) تعد من بين أكبر هيئات الاعتماد في العالم وهي هيئة الاعتماد الوحيدة المستقلة 501(c)3 ، غير الهادفة للربح والمعترف بها دوليًا في الولايات المتحدة والتي تقدم مجموعة كاملة من اعتماد تقييم المطابقة ولذ يشمل خدمات عديدة.

تأسست A2LA في عام 1978 كجمعية عضوية للخدمة العامة ، تمتلك A2LA أكثر من 4000 شهادة معتمدة تمثل جميع الولايات الأمريكية الخمسين وأكثر من 50 دولة على مستوى العالم.