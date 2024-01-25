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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مناسبة وطنية نفخر بها.. رئيس الأولمبية يهنئ السيسي ووزير الداخلية بعيد الشرطة

صدى البلد

هنأ المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الداخلية، ورجال الشرطة، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 72، الذي يوافق يوم 25 يناير.

وأضاف “إدريس”، في بيان صحفي، أن موقعة تصدي رجال الشرطة الأبطال يوم الخامس والعشرون من يناير عام ١٩٥٢، كانت مثالاً للتضحية والفداء من أجل كرامة وعزة هذا الوطن وشعبه العظيم؛ فاستحق أن يخلد هذا اليوم في سجلات الوطنية المصرية عيداً وطنياً للشرطة المصرية الباسلة يفخر به كل مصري.

ووجه رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، تهنئة خاصة بهذه المناسبة التاريخية، لوزير الداخلية ولهيئة الشرطة من ضباط وجنود بمناسبة عيد الشرطة الذي يظل مبعث فخر واعتزاز للشعب المصري العظيم بأبنائه من رجال الشرطة البواسل، الذين ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني؛ من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

واختتم المهندس ياسر إدريس بيانه، قائلا: تمنياتنا بدوام الأمن والاستقرار على مصرنا الحبيبة وشعبها الأبي العظيم، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال مسيرة التنمية والبناء التي لامس جموع المصريين آثارها في كل بقاع الوطن.

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