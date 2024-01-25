وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يرأس اجتماعا لمناقشة خطة الجودة السنوية

عقد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، اجتماعًا هامًا للجنة الجودة بالمديرية، برئاسة الدكتورة رانيا عزيز، منسقة اللجنة ومديرة إدارة الجودة بالمديرية.

وتناول الاجتماع مناقشة خطة الجودة السنوية، بهدف تحقيق رفاهية الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى، وضمان سلامتهم.

تم التأكيد في الاجتماع على أهمية تنفيذ معايير الجودة، وتفعيل السياسات والتوجيهات القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى متابعة مشاريع التحسين الملزمة لكل مستشفى.

وأكد العربي على أهمية رفع كفاءة ومستوى الخدمات الطبية المقدمة، مشددًا على التزام الجهات الصحية بتسجيل البيانات الطبية ورفع تقارير الحوادث العارضة.

تأتي هذه الجهود في إطار مستمر لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة والحفاظ على سلامة المرضى من خلال متابعة دقيقة لتطبيق المعايير ومنع الأخطاء الطبية.