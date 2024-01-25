رئيس برلمانية الشعب الجمهوري مهنئا الشرطة بعيدها الـ72: ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن

تقدم اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ولهيئة الشرطة من ضباط وأمناء وجنود بمناسبة عيد الـ 72، موضحا أن رجال الشرطة المصرية ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن، فقد قاموا بالتعاون مع القوات المسلحة بتطهير سيناء من الإرهاب، إضافة لدورهم في حفظ الأمن والأمان في المجتمع المصري ومنع الجريمة بشتى صورها.

وقال أبو هميلة، إن الشرطة المصرية تؤدي دورا هاما وقويا في تقديم جميع الخدمات المدنية للمواطنين، منها الوثائق كقيد الميلاد والوفاة والقيد العائلي وجواز السفر وبطاقات الرقم القومي وخدمات المرور وغيرها، بأحدث التكنولوجيا المتطورة في دقائق معدودة لتيسير الخدمات على المواطنين، إضافة لدورهم الاجتماعي في تقديم خدمات للمجتمع من خلال شركة “أمان”، والمبادرات التي يطلقونها كمبادرة “كلنا واحد” لتوفير السلع الغذائية للمواطنين في الشوادر طوال العام في جميع المحافظات لتخفيف العبء عن كاهل المواطن، إضافة لدورهم الكبير في إنهاء الخصومات الثأرية من خلال المصالحات العرفية.

وأكد أن الشرطة المصرية ضربت المثل بالفخر والاعتزاز على مر تاريخها المشرف، موضحا أنه حينما نتذكر ما قاموا به حينما وقفوا في 25 يناير عام 1952 بأسلحتهم العتيقة في مواجهة جيش بريطانيا العظمى في هذا التوقيت بأسلحته وعتاده ولم يستسلموا حتى سقط أغلبهم شهداء الوطن والعزة والكرامة والفخر، مشيرا إلى أن تضحياتهم مستمرة على مر التاريخ فقد سطروا ملاحم بطولية في مكافحة الإرهاب وأعوانه حاملين رؤوسهم على أكفهم فسقط منهم الشهداء والمصابين فداء للوطن الغالي مصر وشعبها.

وأشار أبو هميلة إلى أن الشرطة المصرية تعمل على حفظ الأمن والأمان وتساهم مع سائر مؤسسات الدولة في النهضة التنموية الشاملة في بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس السيسي، لافتا إلى أن وزارة الداخلية نجحت في الإعلاء بقيم حقوق الإنسان، وذلك بتطوير السجون المصرية وتحويلها لمراكز نموذجية للإصلاح والتأهيل يتم فيها تقييم النزلاء سلوكيا ومهنيا ومعاملته أفضل معاملة، ويتوافر بالسجون المكتبات العامة والملاعب والصالات الرياضية ويسمح للنزلاء بتكملة دراستهم حتى الدكتوراه، حتى أصبحت السجون محل إشادة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وأضاف أن الشعب المصري يجل ويقدر تضحيات أبطال الشرطة المصرية قديما وحديثا لتأمين الجبهة الداخلية، موضحا أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم في حديثه الشريف قائلا "عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله"، وأن الشرطة المصرية هي العين التي باتت تحرس الوطن في سبيل الله فهذه جائزتهم في الآخرة، مقدما التهنئة لكل أبطال ورجال الشرطة المصرية، داعيا الله لشهدائهم الأبرار أن يسكنهم فسيح جناته.