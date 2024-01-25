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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بني سويف توقع اتفاقية مع مجمع عمال مصر لتدريب طلاب السياسة والاقتصاد

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، بجلسته رقم 229، على توقيع اتفاقية تعاون بين كلية السياسة والاقتصاد ومجمع عمال مصر، بهدف تحقيق التدريب العملي لطلاب الكلية بالمصانع والشركات مما يساعدهم بعد التخرج على ايجاد فرص عمل حقيقية من خلال مجمع عمال مصر، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

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وأشار رئيس الجامعة، إلي أن الاتفاقية تشمل تدريب الطلاب طوال السنوات الدراسية بمجمع عمال مصر بإدارات ( دراسة الجدوى - الاستثمار - التسويق القطاع الإعلامي بعمال مصر حيث يحتوى علي التحرير والتقارير السياسية والاقتصادية والعمالية وتحليل البيانات الإحصائية)، والتدريب علي مشروعات التخرج من خلال القطاع الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي والإعلامي، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات المتعلقة بالعلوم المعرفية والثقافية بما يثمر في الأنشطة الطلابية، والمحاضرات التعريفية للطلاب عن سوق العمل واحتياجاته من الخريجين، ودعم مشروعات التخرج من خلال القطاع التكنولوجي والتحول الرقمي، والمشاركة بالندوات الثقافية والتكنولوجية المتخصصة من خلال شركات البرمجيات والذكاء الاصطناعي.
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