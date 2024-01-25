إيران والنيجر توقعان اتفاقيات تعاون في عدة مجالات

وقع مسؤولون كبار من إيران والنيجر، عدة اتفاقيات لتعميق التعاون في المجالات المصرفية والسياسية والتجارة والاقتصاد، وكذلك في مجالات الصحة والثقافة والتعليم، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.

وذكرت وكالة أنباء إيرنا أن التوقيع تم خلال زيارة رئيس وزراء النيجر علي لامين زين إلى طهران حيث استقبله النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر.

وأضاف المسؤول الإيراني أنه "أجريت مناقشات مثمرة بشأن تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية، وقام الطرفان بإعداد وتوقيع وثائق تعاون مفيدة".

وقال مخبر إن إيران والنيجر أعدتا أيضا اتفاقيات للتعاون في الخدمات الفنية والهندسية وبناء المساكن وصادرات السيارات، من بين مجالات أخرى.