عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: دعوة السيسي لحوار وطني حول الاقتصاد تستهدف إيجاد حلول لمواجهة التحديات العالمية

محمد سلطان، عضو مجلس
محمد سلطان، عضو مجلس النواب

ثمن  النائب محمد سلطان ، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاحتفال بالذكرى ال 72 لعيد الشرطة .

 

وقال النائب محمد سلطان ، في تصريحات صحفية اليوم ، إننا عهدنا من الرئيس السيسي على المصارحة والمكاشفة خاصة فيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية.

 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإجراء حوار مجتمعي لدعم الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات الاقتصادية تستهدف إيجاد حلول جذرية لمواجهة تحديات الأزمات الاقتصادية العالمية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

 

وأكد النائب  محمد سلطان ، أن موقف مصر ثابت وواضح في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وهو ما تناوله الرئيس في كلمته وتأكيده على أن معبر رفح لم يغلق على الإطلاق ومفتوح ويتم إدخال المساعدات للأشقاء في غزة.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التاريخ سيظل يسجل بطولات وتضحيات وجهود الشرطة على مر العصور للحفاظ على دعم واستقرار الوطن، والمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة

ووجه عضو مجلس النواب، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الداخلية وضباط وجنود الشرطة بمناسبة الذكرى 72 لعيد الشرطة، مؤكدة أن هذه الذكرى ستظل خالدة في الأذهان عبر مر العصور.

محمد سلطان لجنة حقوق الانسان مجلس النواب السيسي عيد الشرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اقترب من 5000 جنيه|قفزة جنونية في أسعار الذهب لأول مرة.. وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة لطبيب تجميل وجه ريهام سعيد.. صور

تبدأ اليوم رسميا.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء في المحافظات

بديلا للشناوي..فرج عامر: هذا اللاعب أحسن حارس مرمي في مصر بدون منازع

بعد واقعة ريهام سعيد .. 5 أسباب تؤدي لفشل عمليات التجميل

أهم من محمد صلاح| حكاية "ضربة" إمام عاشور "المزدوجة".. و"ارتجاج" في رأس المنتخب

خريطة سقوط الأمطار.. والأرصاد تحذر من الصقيع والبرودة الشديدة

بدءا من اليوم الخميس.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء

ترشيحاتنا

نبيلة مكرم: مؤسسة «فاهم» تحرص على دعم الصحة النفسية وتخاطب جميع فئات المجتمع

متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد: نشكل لجان هندسية لفحص العقارات المنهارة والمجاورة لها

التنمية المحلية: 414 مليون جنيه إجمالي مبيعات مبادرة سند الخير

كاتبة نرويجية: تأثرت بروايات نجيب محفوظ.. والمعاملة في مصر جيدة جدا

مباريات دور الـ16 بكأس إفريقيا.. وهذا موعد لقاء مصر والكونغو

مقترح بإعادة تكلفة رغيف الخبز المدعم| رئيس شعبة المخابز يكشف حقيقة زيادة سعر «العيش»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف بيض أسود غريب في أعماق المحيط الهادئ| صور مذهلة

بعد إصابة محمد الشناوي في المنتخب.. أعراض وأسباب وعلاج خلع الكتف

لغز غريب|حازم إمام يتعجب من أزمة الدفاع في منتخب مصر.. ما الحل؟

نار الشرف.. عائلة تنهي حياة ابنتهم وعشيقها رميا بالرصاص في صحراء مايو

فيديو

مشروع الجينوم المصري.. ثورة تاريخية في عالم الرياضة

خالد فرج يكشف تفاصيل جديدة حول زيارة ياسمين عبدالعزيز للعوضي

صلاة الجنازة على أحمد أبو لطيف تثير غضب رواد التواصل الاجتماعي

كوثر مختار : سعيدة إني طلعت ورق فيلم مقسوم | خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ