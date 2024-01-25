غرق فتاة داخل مجرى مائي بإحدى قرى العدوة في المنيا

لقيت فتاة مصرعها غرقا في مجرى مائي في إحدى قري العدوة شمال المنيا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، وبدأت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بمصرع فتاة في مجرى مائي بإحدى قرى مركز العدوة شمال المحافظة.



انتقلت على الفور سيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وتم انتشال الجثة، وتبين مصرع “د. م. ع”، 22 سنة، غرقا في مجرى مائي "مصرف" القرية أثناء إلقاء القمامة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.