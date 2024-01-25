ميناء دمياط يستقبل 34 سفينة حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادرت 14 سفينة، فيا وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 34 سفينة.



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29517 طنا، تشمل 3395 طن كلينكر، و2224 طن ملح صب، و190 طن مولاس، و20738 طن يوريا، و2970 طن بضائع متنوعة.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41282 طنا، تشمل 17600 طن ذرة، و1243 طن خشب زان، و9099 طن قمح، و8400 طن سكر، و250 طن خردة، و4690 طن حديد.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 2029 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 258 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4105 حاويات مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 130886 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 163506 أطنان.

كما غادر 1 قطار بحمولة إجمالية 1293 طن قمح متجه إلى صوامع إمبابة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 6317 شاحنة.