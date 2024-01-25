عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 34 سفينة حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادرت 14 سفينة، فيا وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 34 سفينة.
 

انطلاق 40 رحلة بالون طائر بسماء الأقصر

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29517 طنا، تشمل 3395 طن كلينكر، و2224 طن ملح صب، و190 طن مولاس، و20738 طن يوريا، و2970 طن بضائع متنوعة.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41282 طنا، تشمل 17600 طن ذرة، و1243 طن خشب زان، و9099 طن قمح، و8400 طن سكر، و250 طن خردة، و4690 طن حديد.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 2029 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 258 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4105 حاويات مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 130886 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 163506 أطنان.

كما غادر 1 قطار بحمولة إجمالية 1293 طن قمح متجه إلى صوامع إمبابة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 6317 شاحنة.

دمياط البضائع العامة الحبوب والغلال القطاع الخاص الحاويات القطاع الخاص بضائع متنوعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اقترب من 5000 جنيه|قفزة جنونية في أسعار الذهب لأول مرة.. وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة لطبيب تجميل وجه ريهام سعيد.. صور

بديلا للشناوي..فرج عامر: هذا اللاعب أحسن حارس مرمي في مصر بدون منازع

تبدأ اليوم رسميا.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء في المحافظات

إصابة جديدة.. خبر صادم قبل مباراة منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية |فيديو

أهم من محمد صلاح| حكاية "ضربة" إمام عاشور "المزدوجة".. و"ارتجاج" في رأس المنتخب

بعد واقعة ريهام سعيد .. 5 أسباب تؤدي لفشل عمليات التجميل

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 |تفاصيل

موضوعات متعلقة

بعد إعلان نتيجة الانتخابات.. العرابي وكيل أول مجلس أمناء دمياط الجديدة

ترشيحاتنا

بين الحياه والموت.. إمام عاشور يثير قلق جمهوره بهذه الرسالة

ارتجاج في المخ.. مفاجأة بشأن مدة غياب إمام عاشور عن المنتخب

موعد أذان المغرب لصائمي الأيام البيض فى رجب.. ودعاء الرسول عند الإفطار

روسيا توجه رسالة إلى العدل الدولية ودول العالم بشأن تصرفات إسرائيل بغزة

من أول 100 جنيه| فرصة مضمونة للاستثمار في الذهب.. حكاية أول صندوق حكومي للمعادن

بيان عاجل من "المحامين الدولية" بشأن الدعاوى ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطن مكشوف.. ياسمين الخطيب تستعرض رشاقتها |شاهد

اكتشاف بيض أسود غريب في أعماق المحيط الهادئ| صور مذهلة

بعد إصابة محمد الشناوي في المنتخب.. أعراض وأسباب وعلاج خلع الكتف

لغز غريب|حازم إمام يتعجب من أزمة الدفاع في منتخب مصر.. ما الحل؟

فيديو

شبهت نفسها بالشيطان .. القصة الكاملة لأزمة ريهام سعيد مع طبيب تجميل

احذروا طقس الساعات القادمة.. سقوط أمطار بهذه المناطق

مشروع الجينوم المصري.. ثورة تاريخية في عالم الرياضة

خالد فرج يكشف تفاصيل جديدة حول زيارة ياسمين عبدالعزيز للعوضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ