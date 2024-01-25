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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات بمراكز ومدن وقرى الغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإزالة التعديات بالطرق العامة، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق.

محافظ الغربية يتابع الأعمال بمشروعات القطاع الصحي بمركز طنطا ويوجه بسرعة الانتهاء

كما يأتي  وذلك في إطار خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة وتقديم أفضل الخدمات بما يحقق رضا المواطنين، جاء ذلك خلال متابعته الصباحية لجهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة في استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات والاشغالات  للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لشوارع محافظة الغربية .

تأهل فريق باحثون ما قبل التخرج بـ علوم طنطا لجائزة بيروت لأفضل تطوع


وذلك عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا.

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الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الخدمات الحركة المرورية القطاع الصحي تكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة حملات النظافة ورفع الإشغالات رؤساء المراكز والمدن دكتور طارق رحمى

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