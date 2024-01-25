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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الاتحاد العراقي للطاولة: مصر قدوة للجميع وتتميز بخبرة كبيرة في استضافة البطولات

سمير الكردي رئيس
سمير الكردي رئيس الاتحاد العراقي لتنس الطاولة البارالمبي

قال سمير الكردي رئيس الاتحاد العراقي لتنس الطاولة البارالمبي، والنائب الأول للجنة البارالمبية العراقية،إن الاتحاد العراقي دائمًا ما يشارك في منافسات بطولة مصر الدولية، وهناك تطور كبير في تنظيم البطولة، فالفنادق والصالات على أعلى مستوى، كما أن مصر متصدرة بين الدول العربية والإفريقية في تنظيم البطولات، فهي تتميز بخبرة إدارية وفنية.


وتستضيف مصر حاليا منافسات بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبية المقامة حاليًا داخل صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر وتستمر حتى 27 يناير الجاري.


وأضاف "أنه منذ أكثر من عشر سنوات يشارك العراق مع مصر في جميع البطولات التي تستضيفها، فالاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة معتز عاشور يُعد من الاتحادات القدوة للدول العربية، وأكثر دولة عربية تستضيف بطولات تنس الطاولة هي مصر الذي لها الفضل على جميع الدول العربية".


وعن مشاركة المنتخب العراقي في البطولة، أكد مشاركة المنتخب العراقي سنويًا في بطولة مصر الدولية، وفي هذه النسخة تضم القائمة ستة لاعبين، كما تشارك بطلة آسيا الدولية نجلاء عماد صاحبة الـ 18 عاما، التي يتم تأهيلها لبارالمبياد باريس 2024.


أما عن مستوى منافسات البطولة، أوضح الكردي أن مصر تنظم بطولة دولية على مستوى عالٍ قبل بارالمبياد باريس، حيث يشارك بها أبطال العالم والمنافسة قوية كثيرًا بها .


وأكد أن المنافسة مع مصر صعبة كثيرًا، حيث يوجد لديها قيادات إدارية وفنية على مستوى مميز ، بالإضافة إلى المنشآت التي يقام عليها المنافسات، فالعراق تفتخر بتنظيم مصر للبطولات .


وأشار إلى مشاركة عدد كبير من اللاعبين فبي البطولة ، وهناك ضغط كبير في المباريات حيث تقام البطولة لمدة ثلاثة أيام فقط وهذا هو نظام البطولة ولكن اللاعبين على أعلى مستوى.

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