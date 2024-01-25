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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: مصر تحتاج صياغة استراتيجية اقتصادية للعبور إلى الجمهورية الجديدة

أحمد مهني، نائب رئيس
أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري

قدم النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري، والأمين العام للحزب، وعضو مجلس النواب، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 72، قائلا :" لا أحد ينكر تضحيات رجال الشرطة البواسل ومعركتهم الخالدة فى بورسعيد، والتى نرددها للأجيال حول ما قدموه من بطولات وأمجاد من أجل الحفاظ على تراب الوطن".

 

وقال النائب أحمد مهني، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاحتفالية بعثت برسائل قوية فجاءت كلمة واضحة وشفافة لأغلب القضايا التى تشغل بال الرأي العام، فاعهدنا الرئيس دائما بالمصداقية والوضوح والمصارحة تجاه القضايا المختلفة، مؤكدا أن موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية، لاينكره أحد فمصر لن تتخلي عن دعم الأشقاء فى غزة بأي شكلا من الأشكال.

وأضاف مهني، أن كلمة الرئيس شملت توضيح للعديد من القضايا سواء على الشأن الداخلي أو الخارجي، وحول الشأن الداخلي، فدعوة الرئيس السيسي لحوار وطني اقتصادي، يشارك فيه الخبراء، والنظر في الظروف والأزمات الدولية والإقليمية المحيطة، هو استكمال لمسيرة البناء والتنمية التى بدأت منذ سنوات، ومواجهة ما تمر به مصر من تحديات اقتصادية تتطلب تضافر الجهود والاستفادة من جميع الخبرات الوطنية، من أجل صياغة استراتيجية اقتصادية للعبور بمصر إلى الجمهورية الجديدة.

وأشار مهني، إلى أن رسائل الطمأنة فى كلمة الرئيس للرد على الشائعات والمعلومات المغلوطة حول موقف مصر الواضح والصريح منذ التاريخ تجاه القضية الفلسطينية، فموقف مصر واضح من خلال تأكيد الرئيس على الدعم الكامل للفلسطينيين عبر التاريخ.

أحمد مهني الحرية المصرى محمود توفيق عيد الشرطة

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