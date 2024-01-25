شباب الصحفيين لرجال الشرطة في عيدهم: حملتم الأمانة بكل صدق واخلاص ومعكم نعيش في أمن وأمان

أكدت جبهة شباب الصحفيين، أن يوم 25 يناير سيظل شاهدًاعلى عظمة بطولات وتضحيات رجال الشرطة الأبطال الذين يهبون حياتهم فداء لمصر والمصريين .



وقال هيثم طوالة، رئيس الجبهة بمناسبة احتفالات عيد الشرطة: نوجه التحية والتقدير والعرفان لرجال مصر الأوفياء المخلصين الذين ضربوا أروع الأمثلة في الشجاعة والبسالة والصمود بدءًا من معركتهم عام 52 بالإسماعيلية من خلال قصص كفاح سوف يذكرها الأجداد للأحفاد والتي سجلها تاريخ مصر الحديث بحروف من نور مستمدين عزيمتهم من الشعب المساند لهم بقوة بعد أن شعروا "أن الشرطة في خدمة الشعب" تحول من شعار إلي منهج عمل و دستور حياة.



أضاف طوالة، أن أسود مصر نجحوا في بث مناخ الاستقرار ورسالة الطمأنينة من خلال شعورهم القوي بالمسئولية الوطنية الكبيرة تجاة الوطن والمواطن ونحن نثمن هذه الجهود المضيئة التي أضاءت سماء الحق والخيروالعدل في صورة وطنية خالصة ومخلصة للبلاد .



وأشار إلى أن خروج الملايين إلى مديريات الأمن والأقسام والمراكز في مختلف محافظات مصر لتقديم التهاني الممزوجة بالورود دليل واضح على حالة الأمن والأمان والمعاملة الجيدة التي شعر بها رجل الشارع في كل ربوع مصرنا الحبيبة،



وأوضح طواله: إن جموع الصحفيين الشرفاء يساندون بكل فخر وتباهي مسيرة العمل الأمني الجادالمخلص لوزارة الداخلية بقيادة الوزير المهموم بأمن المصريين السيد محمود توفيق ورجالة العظماء الذين شكلوا حالة فريدة تخطوا فيها كل حدود الزمان والمكان ليس أمنيا فقط ولكن إنسانيا من خلال مساهمتهم الفعالة والبارزة في تخفيف الأعباء عن المواطنين، تحت القيادة الحكيمة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.