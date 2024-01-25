عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شباب الصحفيين لرجال الشرطة في عيدهم: حملتم الأمانة بكل صدق واخلاص ومعكم نعيش في أمن وأمان

صدى البلد

أكدت جبهة شباب الصحفيين، أن يوم 25 يناير سيظل شاهدًاعلى عظمة بطولات وتضحيات رجال الشرطة الأبطال الذين يهبون حياتهم فداء لمصر والمصريين .


وقال هيثم طوالة، رئيس الجبهة بمناسبة احتفالات عيد الشرطة: نوجه التحية والتقدير والعرفان لرجال مصر الأوفياء المخلصين الذين ضربوا أروع الأمثلة في الشجاعة والبسالة والصمود بدءًا من معركتهم عام 52 بالإسماعيلية من خلال قصص كفاح سوف يذكرها الأجداد للأحفاد والتي سجلها تاريخ مصر الحديث بحروف من نور مستمدين عزيمتهم من الشعب المساند لهم بقوة بعد أن شعروا "أن الشرطة في خدمة الشعب" تحول من شعار إلي منهج عمل و دستور حياة.


أضاف طوالة، أن أسود مصر نجحوا في بث مناخ الاستقرار ورسالة الطمأنينة من خلال شعورهم القوي بالمسئولية الوطنية الكبيرة تجاة الوطن والمواطن ونحن نثمن هذه الجهود المضيئة التي أضاءت سماء الحق والخيروالعدل في صورة وطنية خالصة ومخلصة للبلاد .


وأشار إلى أن خروج الملايين إلى مديريات الأمن والأقسام والمراكز في مختلف محافظات مصر لتقديم التهاني الممزوجة بالورود دليل واضح على حالة الأمن والأمان والمعاملة الجيدة التي شعر بها رجل الشارع في كل ربوع مصرنا الحبيبة،
 

وأوضح طواله: إن جموع الصحفيين الشرفاء يساندون بكل فخر وتباهي مسيرة العمل الأمني الجادالمخلص لوزارة الداخلية بقيادة الوزير المهموم بأمن المصريين السيد محمود توفيق  ورجالة العظماء الذين شكلوا حالة فريدة تخطوا فيها كل حدود الزمان والمكان ليس أمنيا فقط ولكن إنسانيا من خلال مساهمتهم الفعالة والبارزة في تخفيف الأعباء عن المواطنين، تحت القيادة الحكيمة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اقترب من 5000 جنيه|قفزة جنونية في أسعار الذهب لأول مرة.. وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة لطبيب تجميل وجه ريهام سعيد.. صور

بديلا للشناوي..فرج عامر: هذا اللاعب أحسن حارس مرمي في مصر بدون منازع

تبدأ اليوم رسميا.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء في المحافظات

إصابة جديدة.. خبر صادم قبل مباراة منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية |فيديو

أهم من محمد صلاح| حكاية "ضربة" إمام عاشور "المزدوجة".. و"ارتجاج" في رأس المنتخب

بعد واقعة ريهام سعيد .. 5 أسباب تؤدي لفشل عمليات التجميل

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 |تفاصيل

ترشيحاتنا

بين الحياه والموت.. إمام عاشور يثير قلق جمهوره بهذه الرسالة

ارتجاج في المخ.. مفاجأة بشأن مدة غياب إمام عاشور عن المنتخب

موعد أذان المغرب لصائمي الأيام البيض فى رجب.. ودعاء الرسول عند الإفطار

روسيا توجه رسالة إلى العدل الدولية ودول العالم بشأن تصرفات إسرائيل بغزة

من أول 100 جنيه| فرصة مضمونة للاستثمار في الذهب.. حكاية أول صندوق حكومي للمعادن

بيان عاجل من "المحامين الدولية" بشأن الدعاوى ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية


ads
ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطن مكشوف.. ياسمين الخطيب تستعرض رشاقتها |شاهد

اكتشاف بيض أسود غريب في أعماق المحيط الهادئ| صور مذهلة

بعد إصابة محمد الشناوي في المنتخب.. أعراض وأسباب وعلاج خلع الكتف

لغز غريب|حازم إمام يتعجب من أزمة الدفاع في منتخب مصر.. ما الحل؟

فيديو

شبهت نفسها بالشيطان .. القصة الكاملة لأزمة ريهام سعيد مع طبيب تجميل

احذروا طقس الساعات القادمة.. سقوط أمطار بهذه المناطق

مشروع الجينوم المصري.. ثورة تاريخية في عالم الرياضة

خالد فرج يكشف تفاصيل جديدة حول زيارة ياسمين عبدالعزيز للعوضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ