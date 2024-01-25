إنتاج تقاوي البطاطس.. ورشة ينظمها معهد البساتين بالتعاون مع جامعة كانجوون الكورية

قام معهد بحوث البساتين بدعوة البروفيسور ليم يونج سوك من جامعه كانجوون بكوريا الجنوبية مربي نباتات البطاطس، وذلك بتوجيهات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بشأن أهمية التعاون الدولي في تكنولوجيا إنتاج تقاوي البطاطس، وتحت رعاية عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.



وأقيمت الورشة بعنوان تكنولوجيا إنتاج تقاوي البطاطس وشارك في الورشة التحالف الوطني لإنتاج التقاوي والسادة الباحثين من مختلف المعاهد المعنية وممثلي شركات القطاع الخاص المهتمة بإنتاج البطاطس، وتم تنظيم ورشة العمل بإشراف أيمن حمودة مدير المعهد والدكتور رمضان محمد والدكتور الفونس جريس وكيلا المعهد.



وقال ألفونس جريس إن الورشة نالت الترحيب من جميع الحضور؛ حيث اشتملت على ستة محاضرات نظرية عن تقنية زراعة الأنسجة واستخدام الذكاء الصناعي كأحد تكنولوجيا إنتاج التقاوي ويوم كامل للتدريب العملي للسادة شباب الباحثين في معمل زراعة الأنسجة وصوبة الزراعة المائية باقسام بحوث الخضر بالدقي.



وأضاف "جريس" أن المعهد تقدم بالشكر إلى البروفيسور الكوري على تشريفه للمعهد وإلقاء المحاضرات والتدريب العملي لشباب الباحثين وذلك على نفقة جامعة كانجوون الكورية.