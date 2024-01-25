اتحاد أمهات مصر يرصد رسائل أولياء الأمور لرجال الشرطة في عيدهم

أصدرت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، بيانا إعلاميا اكدت خلاله انها تقدم التهنئة للقيادة السياسية ولرجال الشرطة المصرية البواسل، بمناسبة عيد الشرطة ال72.

وأكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، على الدور الكبير الذي تقوم به الشرطة المصرية في حفظ الأمن والاستقرار داخل البلاد، والجهود والتضحيات العظيمة التي يقوموا بها رجالها والتضحية بأرواحهم في سبيل حفظ الأمن وحماية المواطنين، وقالت: "كل سنة وأنتم طيبين، ودمتم رجال مصر البواسل وكل التحية والتقدير لكم، وتحيا مصر دائما وأبدا".

كما نقلت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، ، رسائل تهنئة من أولياء الأمور والطلاب لرجال الشرطة المصرية في عيدكم ال72، والتي تم تلقيها عبر صفحة إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، عبر الفيسبوك، حيث قالت ولي أمر: "نكن كل الاحترام والتقدير للعيون الساهرة والهمم العالية والتضحيات المبذولة من رجال الأمن في وطننا الحبيب".

وأضافت ولي أمر أخري: "لمسة وفاء وتقدير لرجال الوطن الشرفاء الذين يبذلون الجهد والروح من أجل أمن الوطن وسلامته، إن هذا اليوم خير شاهد علي تضحياتهم التي جعلت هامة الوطن عالية وراية مصر خفاقة، إنهم الساهرون على أمن الوطن، إنهم إخوتنا وأهلنا، تحية لهم في عيدهم المجيد".

واستكملت ولي أمر أخري: "كل التحية لشرطه مصر البواسل لكل ماقدمه من تضحيات من أجل الشعب والعيون الساهرة من أجل الحفاظ على مصر وشعبها كل سنه وهما طيبين وبخير"، وتابعت أخري: "أرق التهانى لرجال الشرطة البواسل الذين ضحوا ولازالوا يضحوا من أجل وطننا الغالى وتحية شكر وتقدير لهم فى عيدهم المجيد".

وكان قد ألقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمته خلال إحتفالية بالذكرى ال٧٢ لعيد الشرطة، قائلا: “نحتفل اليوم بالذكرى الثانية والسبعين لعيد الشرطة.. ذلك اليوم الجليل.. الذى وقف فيه أبطال من الشرطة المصرية الباسلة.. ليدافعوا عن كرامة وعزة بلادهم فى الإسماعيلية، عام 1952 ويقدموا حياتهم ثمنا غاليا.. من أجل كبرياء مصر الوطنى إدراكا منهم.. أن حماية أمن البلاد والمواطنين؛ غاية عليا.. لا تسمو فوقها غاية”.

وأضاف الرئيس السيسي، أن ما قدمه هؤلاء الأبطال لبلادهم فى ذلك اليوم منذ 72 عاما تحول لطاقة تحد تسرى فى قلب هذا الوطن، لتعيد إليه شبابه وتقربه من يوم استقلاله ، لافتا إلى أنه وكما كانت تضحيات أبناء الشرطة فى الإسماعيلية محركا لدوافع الكرامة الوطنية، فإن تضحيات الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة ومن جميع أبناء الشعب المصرى فى مواجهة الإرهاب خلال الأعوام الأخيرة تأخذ مكانها المستحق على حائط شرف الوطن وبطولاته، معقبا: “ فهى تضحيات نقدرها ونجلها.. ونتحمل جميعا مسئولية كبرى.. بأن نقابل كرم الشهداء بكرم.. وتضحياتهم بتضحية وأن نحقق حلمهم..بمصر عزيزة وكريمة.. إلى واقع وحقيقة.. لأبنائنا وأحفادنا.. جيلا بعد جيل”.



وتابع الرئيس السيسي: “أن ذكرى اليوم.. تأتى فى وقت محورى.. تواجه فيه منطقتنا تحديات غير مسبوقة وتواجه مصر فيه واقعا إقليميا خطيرا..يتشابك مع ظروف دولية.. لم يشهدها العالم منذ عقود طويلة.. وقد كان موقفنا فى التطورات الأخيرة.. التى شهدتها المنطقة فى قطاع غزة.. واضحا منذ البداية.. وقائما على شعور عميق بالمسئولية التاريخية والإنسانية لمصر.. فى الوقوف دائما بجانب أشقائها من الشعب الفلسطينى وهو دور ستواصل مصر القيام به.. بنبل وشرف وتجرد حتى ينال الشعب الفلسطينى حقوقه المشروعة”.



وأشار إلى أن تعقيد الظروف الدولية والإقليمية فرض علينا فى مصر تحديات اقتصادية كبيرة لم نكن لنصمد أمامها، إلا بما حققته إرادة شعب مصر العظيم التى شيدت خلال السنوات القليلة الماضية أساسا متينا، قائلا: " يعيننا "بإذن الله" على عبور التحديات الراهنة.. ودعونى أقول لكم بكل الصدق: "إن الله قد أراد لهذا الجيل فى مصر.. أن يحمل البلد على كتفيه.. وأن يعبر به جبالا من الصعاب والمخاطر وإننى أثق.. أن هذه المهمة المقدسة.. التى تقع مسئوليتها علينا جميعا..ستبقى شرفا يذكره التاريخ.. لكل من تحمل فى سبيل هذا الوطن.. وانتصر له".

وأكمل الرئيس السيسي: "أثق أن مصر.. ستبقى "بإذن الله" قوية.. بصمود وتضحيات أبنائها.. وسباقهم الزمن، لتحقيق أحلامهم.. وإيمانهم بحقهم وحق بلادهم، فى مستقبل أفضل تتحقق فيه المكانة.. التى تستحقها الأمة المصرية، بين الأمم.

وجدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة الخالصة لهيئة الشرطة فى يوم عيدها، مشيدا بدورها البطولى فى حماية المواطنين، والحفاظ على أمنهم، مؤكدا أن الدولة بكل طاقاتها وإمكاناتها تعمل على تحقيق الأمن بمفهومه الشامل، حيث أن كل مشروع قومى ضخم يبذل فيه شباب مصر جهدهم، ويسيل فيه عرقهم هو أمن لمصر من الحاجة والفقر.