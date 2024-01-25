بين الحياه والموت.. إمام عاشور يثير قلق جمهوره بهذه الرسالة

شارك إمام عاشور، لاعب منتخب مصر صورة داخل المستشفى عبر حسابه على انستجرام.

وكتب: “الحمد لله على كل شيء انا كنت بين الحياة والموت شوفت حاجات امبارح يارب ما تكتبها على حد”.

كشفت مصادر صحفية، مفاجأة مدوية بشأن غياب إمام عاشور، لاعب منتخب مصر، عن المباراة المقبلة امام الكونغو في دور الـ ١٦.

وأكدت المصادر، ان عاشور خارج حسابات المدير الفني روي فيتوريا في مباراة الكونغو الديمقراطية بسبب إصابته بارتجاج في المخ خلال التدريبات الأخيرة، المفاجأة تكمن في أن غياب عاشور سيكون لمدة 6 أيام فقط، ما يعني عدم مشاركته في لقاء الكونغو ولكنه قد يعود للمشاركة في ربع النهائي إذا تأهل المنتخب.

إذا تعافى عاشور قبل اللقاء، سيظل خارجًا بسبب بروتوكول الإصابات بالرأس، الذي يتطلب 6 أيام من الراحة بعد حدوث الإصابة.