وزير الطيران: نثمن جهود رجال الشرطة في الحفاظ على أمن وسلامة المطارات

قدم الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، نيابة عن جميع العاملين بقطاع الطيران المدني المصري، التهنئة لرجال الشرطة المصرية الشرفاء بمناسبة ذكرى الاحتفال بعيد الشرطة الـ 72.

كما وجه الفريق محمد عباس، خلال برقية التهنئة التي نشرتها الصفحة الرسمية لوزارة الطيران المدني المصري، الشكر إلى رجال الأمن وقيادات وضباط وأفراد الشرطة العاملين بالمطارات المصرية على تعاونهم وجهودهم المخلصة في الحفاظ على أمن وسلامة المطارات المصرية.

وثمن وزير الطيران المدني، الجهود الفعالة التي يبذلها رجال الشرطة المصرية من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره في جميع مواقع العمل وربوع وطننا الغالي مصر، متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد.

واختتم وزير الطيران التهنئة، بتقديم التحيه لأرواح شهداء الواجب الوطني من رجال الشرطة لما قدموه من تضحيات ستظل لها بصمة مضيئة ومشرفة في ذاكرة الوطن.