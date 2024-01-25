أروع ملاحم البطولة.. المحافظون يهنئون رجال الشرطة بعيدهم الـ 72

هنأ المحافظون رجال الشرطة بعيدهم الـ 72، من خلال وضع أكليل الزهور على قبور الشهداء ، أو زيارتهم لتقديم التهنئة الضباط و الجنود ؛أوالذي يتم الاحتفاء به سنوياً ، تخليداً لذكرى موقعة الإسماعيلية عام 1952 التي جاد فيها 50 شهيدا بأرواحهم بجانب 80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية الأبطال خلال مواجهتهم لقوى الاحتلال الإنجليزي في الـــ 25 من شهر يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم أسلحتهم وإخلاء مبني ديوان عام محافظة الإسماعيلية لعناصر الاحتلال البريطاني "في ذلك الوقت" .



ففي بورسعيد ،زار المحافظ عادل الغضبان إدارة قوات أمن بورسعيد ، حيث كان في استقباله مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد اللواء مازن صبري ، بحضور القيادات الأمنية .



وهنأ محافظ بورسعيد رجال وأفراد الشرطة بمناسبة الذكرى ال72 لعيد الشرطة المصرية، مشيدا بالدور والمجهود الكبير لرجال الشرطة في فرض الأمن، وتأمين المواطنين والمنشآت، وتطبيق قرارات الدولة. وكذلك الحفاظ على أجواء الهدوء وحالة الاستقرار السائدة، والتصدي للخارجين عن القانون.



وأضاف المحافظ أن رجال الشرطة يسطرون أروع ملاحم البطولة ويواصلون الليل بالنهار ، لافتا إلى أن الشرطة تلعب دورا كبيرا في المشروعات التنموية المختلفة التي تنفذها المحافظة من خلال توفير عنصر الأمن والأمان لها، متمنيا أن يديم الله الأمن والأمان والاستقرار على مصرنا الحبيبة ويحفظ أبنائها.



وفي بني سويف ،وضع المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم أكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة ، خلال زيارته لمعسكر قوات الأمن بالمحافظة ،بحضور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف اللواء أسامة حلمي،ووسط عزف الموسيقى العسكرية لحن سلام الشهيد،ثم قراءة الفاتحة على أرواح شهداء الواجب من أبناء الوطن، والدعاء لهم بواسع الرحمة ،بحضور لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية .



وعقب الانتهاء من مراسم وضع الإكليل ، صافح المحافظ قيادات أجهزة وإدارات المديرية ، مقدما التهئنة لقيادات الأجهزة والضباط والجنود والأفراد بالذكرى الـ 27 لعيد الشرطة، الذي يجسد ملحمة و ذكرى الصمود والتضحية الوطنية لرجال الشرطة وتصديهم بكل شجاعة لقوات الاحتلال الغاشم دفاعًا عن العزة والكرامة .



ثمن المحافظ الدور الوطني الذي يقوم به رجال الشرطة من أفراد وجنود وضباط وقيادات وما يقدمونه من تضحيات في سبيل تأمين وحماية الجبهة الداخلية للوطن ومكافحة كافة أشكال الجريمة، مؤكدا دعمه الكامل لكافة أجهزة الشرطة للارتقاء المستمر بالمنظومة الأمنية بالمحافظة،لافتا إلى أن الدولة لم ولن تنسى التضحيات الكبيرة التي مازال يجود بها أبناء الوطن من القوات المسلحة و الشرطة في مواجهة قوى الشر والإرهاب وكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار البلاد، متمنيا دوام الأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي .



وفي أسيوط ،شارك المحافظ عصام سعد ومساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الصعيد اللواء أحمد جمال ومدير أمن أسيوط اللواء وائل نصار في وضع أكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر قوات الأمن بمركز أبنوب بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ72 ، بحضور العديد من القيادات الأمنية بمديرية الأمن وقيادات المنطقة الجنوبية العسكرية.



وعزفت الموسيقى العسكرية ـ سلام الشهيد ـ وبعدها وضع المحافظ ومرافقيه إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، ثم قراءة الفاتحة على أرواح شهداء الشرطة الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن ومن أجل أن ينعم المواطنين بمعيشة كريمة يسودها الأمن والأمان داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.



وهنأ المحافظ قيادات الشرطة والضباط وأفراد الشرطة والمجندين بمناسبة احتفالات عيد الشرطة الـ 72 الذي يوافق ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية وهي معركة الإسماعيلية المجيدة التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء دفاعاً عن تراب الوطن واصفاً اياها بانها ملحمة كفاح ونضال ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود .



وأكد محافظ أسيوط "أننا في يوم "عيد الشرطة" نعبر عن فخرنا وامتناننا لشرطتنا الباسلة التي تضطلع بدور حيوي في حفظ الأمن والنظام. وإن احتفالاتنا تعبر عن امتناننا لتفانيهم وتضحياتهم في سبيل حماية مجتمعنا، مثمنا الجهود المبذولة للحفاظ على سلامة المواطنين وتعزيز الأمان فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .



وأشار إلى أن عيد الشرطة هو عيد للمصريين جميعًا كما أن اليوم هو بمثابة تكريم للمجهود الكبير الذي يبذله رجال الشرطة الذين يقدمون أرواحهم فداءًا لمصر ومازالوا يبذلون التضحيات لتحقيق الرخاء والأمن والتنمية في وطننا الحبيب ،مؤكدا أن تحقيق ما نصبو إليه من تقدم وازدهار في كافة المجالات يحتاج إلى بيئة آمنة ومستقرة من أجل تحقيق التنمية الشاملة وخلق مستقبل أفضل للأجيال القادمة .

وفي الفيوم ، قال المحافظ الدكتور أحمد الأنصاري، إن جنود مصر الأشداء هم درع مصر الأمين وحصنها الحصين، وأن مصرنا الغالية تعيش في أمانٍ وسلام بقوة وتماسك جهاز الشرطة ورجاله البواسل، وأبطال القوات المسلحة الشرفاء، موجهاً التحية لشهداء الشرطة البواسل، الذين قدموا أرواحهم الذكية الطاهرة وضربوا أروع الأمثلة فى الدفاع عن شرف الوطن، وتحقيق أمنه واستقراره، وحماية مقدراته وأراضيه.



وأكد المحافظ، أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في مختلف القطاعات التنموية والخدمية، في ظل القيادة الرشيدة الواعية لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن الاستقرار والأمن يخلقان بيئة عمل ناجحة، ومناخاً جاذباً للاستثمار، يُسهم في زيادة الدخل القومي للبلاد، ويوفر فرص عمل حقيقية للشباب، الأمر الذي يعود بالنفع والفائدة على المواطنين.



جاء ذلك اليوم الخميس خلال قيام محافظ الفيوم، يرافقه اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، بإدارة فرق قوات الأمن بمنطقة العزب، بمناسبة الاحتفال بالعيد الـــ 72 للشرطة.



وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وسلام الشهيد، فى تقليد عسكري أصيل، للوفاء لشهداء مصر وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات، كما تمت قراءة الفاتحة ترحماً على أرواح شهداء مصر الأبرار.



حضر مراسم الاحتفال، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم، واللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وعددٍ من القيادات الأمنية والتنفيذية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.



وقام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بإهداء درع المحافظة، للواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، تقديراً للجهود الكبيرة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية فى الحفاظ على الأمن والأمان وسلامة المواطنين بكافة ربوع المحافظة.