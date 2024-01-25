إرهابي في طالبان.. طيارات مقاتلة تصطحب طائرة ركاب إسبانية بسبب مزحة لطالب

في مزحة صادمة، قال طالب لأصدقائه على تطبيق "سناب شات" إنه إرهابي من حركة طالبان وإنه على وشك تفجير الطائرة التي كان يستقلها.

وعلى الفور، تم إطلاق إنذار إرهابي وتم إرسال طائرتين مقاتلتين لمرافقة رحلة طيران "easyJet" من جاتويك إلى مينوركا حيث كان أديتيا فيرما البالغ من العمر 18 عامًا يسافر مع أصدقائه بعد أن أنهوا دراستهم في المستوى A في يوليو 2022.



وتم اصطحاب فيرما إلى خارج الطائرة عند الهبوط وبدأ التحقيق الأمني معه.



وكانت الرسالة التي أرسلها فيرما إلى أصدقائه مع صورة شخصية قبل مغادرة مطار جاتويك كالتالي: "في طريقي لتفجير الطائرة (أنا عضو في طالبان)".

وتم لفت انتباه أجهزة الأمن البريطانية إلى الرسالة بعد إطلاق إنذار داخل خادم WiFi في مطار جاتويك. ومع تحليق رحلة إيزي جيت في الجو وتوجهها نحو مينوركا، تم تنبيه السلطات الإسبانية وتم إرسال طائرتين مقاتلتين من طراز F-18 لتطويق الطائرة.