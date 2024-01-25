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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستجدات إسقاط الطائرة الروسية.. وجود شظايا تابعة لصواريخ أطلقتها القوات الأوكرانية

إسقاط طائرة
إسقاط طائرة

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إن عدم تأكيد أو تبني القوات الأوكرانية إسقاط الطائرة الروسية يضعنا في دائرة الانتظار، حتى انتهاء التحقيقات، ومنذ قليل الجهات الأمنية المختصة والتي تقوم بكشف ملابسات الحادث وتجمع الأدلة من محيط تحطم الطائرة أعلنت وجود شظايا تابعة لصواريخ تم إطلاقها من قبل القوات الأوكرانية.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أنه أمس أكدت بعض المصادر الأمنية إطلاق القوات الأوكرانية صاروخين، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن راداراتها رصدت إطلاق صواريخ من قبل القوات الأوكرانية.

وتابع أن الدفاع الروسية صباح اليوم أعلنت عن عثور قوات التحقيقات على الصندوقين الأسودين للطائرة مما يعطي قدرة أكبر لكشف ملابسات الحادث.

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