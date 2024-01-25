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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عرض الفيلم المصري "حمص وشيبس" في معهد العالم العربي بباريس السبت المقبل

الفيلم المصري القصير
الفيلم المصري القصير حمص وشيبس للمخرج أحمد مغازي

يعرض الفيلم المصري القصير حمص وشيبس للمخرج أحمد مغازي في معهد العالم العربي بباريس، يوم السبت المقبل ضمن معرض عطور الشرق المستمر حتى منتصف شهر مارس.


وقد شارك الفيلم في مهرجانات عدة منها لافاتزا انكلوسيتي، وميتا السينمائي في دبي، وروتردام للفيلم العربي، ومهرجان الفيلم اللبناني في أستراليا، ومهرجان زنجبار السينمائي، ومهرجان البحرين السينمائي.


تدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي خلال انتظار الجدة المتأفأفة ماجي لنتيجة اختبار كورونا الخاص بها. في وقت مليء بالتوتر والوحدة، تضطر الجدة للبحث عن تواصل إنساني فى المكان الوحيد الذي لا تريد أن تتواجد به، وهي شقة جارها العربي بشار.


الفيلم من تأليف وإخراج ومونتاج أحمد مغازي، ويشارك في بطولته بشار زيدان، ماجي بورجين ولارا عاصي.


أحمد مغازي مخرج وسينارست مصري يمتلك خبرة أكثر من 7 سنوات في صناعة الأفلام في مصر والأردن ولبنان والمملكة المتحدة بأدوار مختلفة بما في ذلك الروائية القصيرة والإعلانات التجارية ومقاطع الفيديو الموسيقية والأفلام الوثائقية. وحصل على منحة تشيفنينج الدراسية، التي أتاحت له الحصول على درجة الماجستير في إخراج الأفلام الروائية من كلية سنترال للأفلام في لندن، وتضم قائمة أعماله عدد من الأفلام القصيرة.

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