ناقد رياضي يتمني تولي جمال بالماضي تدريب الزمالك .. تفاصيل

اعلن الناقد الرياضي احمد الطيب عن امنياته لتدريب جمال بالماضي لنادي الزمالك المصري .

وكتب الطيب من خلال حسابه على فيس بوك :" أتمناها.. جمال بالماضى مدرباً للزماك ".



وحلت الجزائر في المركز الأخير بنقطتين، بينما صعدت موريتانيا التي حققت تأهلاً وانتصاراً تاريخيين لدور الـ16،مرافقة كلاً من أنجولا (7 نقاط) وبوركينا فاسو (4 نقاط).

وذكرت الإذاعة الجزائرية، اليوم الأربعاء، أن بلماضي، جمع لاعبيه عند منتصف الليل بمقر إقامة الوفد الجزائري في مدينة بواكي، وأبلغهم بقرار مغادرته منصبه، مستبعدة في نفس الوقت عدوله عن هذا القرار.

وسبق أن أكد بلماضي، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المواجهة أمام موريتانيا، أنه يتحمل كامل مسؤولية خروج الجزائر من الدور الأول لـ«الكان» للمرة الثانية توالياً، موضحاً أن مصيره سيحسم بعد العودة إلى الجزائر، علماً بأن عقده ينتهي عام 2026.