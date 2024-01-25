عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تكشف عن شرط إنهاء التوتر في البحر الأحمر

إيران
إيران

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، إن توقف الحرب في غزة سينهي التوتر في البحر الأحمر والحوثيين في اليمن أبلغونا بذلك.

وأضاف عبد اللهيان، في تصريحات له، “نحذر واشنطن من أن (ئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يسعى لإقحامها في جبهات الحرب لتحقيق مصالحه”.

وتابع قائلا: “لا يمكن لواشنطن الحديث عن اتساع نطاق الحرب بينما تخلق صراعا عسكريا مع اليمن”.

وأضاف أن “إعلان أمريكا ضبط أسلحة إيرانية متجهة لليمن عرض مسرحي وعليها إثبات ذلك بالوثائق”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال قائد مليشيات أنصار الله "الحوثيين" عبد الملك الحوثي، إنه لم يسبق بتاريخ الصراع العربي الإسرائيلي عدوان استمر مثل هذه المدة وبنفس مستوى الإجرام وعلى نطاق مثل قطاع غزة.

لهذا السبب.. وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات تستهدف 4 أفراد من اليمن

الأمم المتحدة: الحوثيون طلبوا من موظفينا الأمريكان والبريطانيين مغادرة اليمن خلال شهر

وأضاف عبد الملك الحوثي في كلمة اليوم الخميس، أن عدد الجرحى أصبح يحسب بنسبة مئوية من سكان غزة، وهذا ما ليس له مثيل في الأحداث في مختلف بلدان العالم.

وأشار إلى أن المعادلة بفضل صمود المجاهدين والأهالي في غزة أصبحت معادلة "إن تكونوا تألمون.. فإنهم يألمون كما تألمون"، لافتا إلى أنه بالرغم من حجم العدوان الإسرائيلي والإجرام والطغيان والتوغل فقد فشل الاحتلال الإسرائيلي عن تحقيق أهدافه المعلنة.

غزة اليمن وزير الخارجية الإيراني البحر الأحمر الحوثيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اقترب من 5000 جنيه|قفزة جنونية في أسعار الذهب لأول مرة.. وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة لطبيب تجميل وجه ريهام سعيد.. صور

تبدأ اليوم رسميا.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء في المحافظات

إصابة جديدة.. خبر صادم قبل مباراة منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية |فيديو

بعد واقعة ريهام سعيد .. 5 أسباب تؤدي لفشل عمليات التجميل

أهم من محمد صلاح| حكاية "ضربة" إمام عاشور "المزدوجة".. و"ارتجاج" في رأس المنتخب

بين الحياه والموت.. إمام عاشور يثير قلق جمهوره بهذه الرسالة

بشأن قطع الكهرباء.. المواعيد الجديدة لتخفيف الأحمال| اعرف توقيت منطقتك

موضوعات متعلقة

إسرائيل تكشف عن مكان يحيى السنوار في غزة

بيان عاجل من إسرائيل قبل صدور قرار «العدل الدولية» بشأن الإبادة الجماعية بغزة

أبو مازن: لابد من حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

زلزال بقوة 5.37 ريختر يضرب الجزء الشرقي من تركيا

الجيش الصيني يوجه رسالة تحذير إلى تايوان

بوليتيكو: الاتحاد الأوروبي غير قادر على الدفاع عن نفسه ضد روسيا

فنلندا: رئيس الوزراء المجري لن يمنع منح أوكرانيا مساعدات بقيمة 50 مليار يورو

رئيس الوزراء السويدي يعلن استعداده للقاء نظيره المجري بشأن الانضمام للناتو

ترشيحاتنا

العراق: نجاح المباحثات مع أمريكا لتشكيل لجنة لتقييم مستقبل التحالف ضد داعـش

بمناسبة عيد الشرطة.. الإفراج بالعفو عن 4187 من نزلاء السجون| صور

عذاب القبر ونعيمه للجسد أم للروح.. وكيف نستعيذ منه؟|علي جمعة يوضح

إيران تكشف عن شرط إنهاء التوتر في البحر الأحمر

أول تعليق أمريكي على تصريحات نتنياهو المثيرة للجدل بشأن قطر

عقوبات رادعة تواجه هؤلاء الأباء بسبب حرمان الأطفال من التطعيم.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك شعر جديد.. عائشة بن أحمد تثير الجدل | شاهد

عرض قصص الشهداء.. مشاركة متميزة لدولة فلسطين في معرض الكتاب

ريش وستان.. رانيا منصور تتألق في أحدث ظهور| شاهد

عروض السيرك تجذب جمهور معرض الكتاب في أول أيامه ..صور

فيديو

كنت متجوزة| بسمة وهبة تبعث رسالة لفنانة بعد انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضي

شبهت نفسها بالشيطان .. القصة الكاملة لأزمة ريهام سعيد مع طبيب تجميل

احذروا طقس الساعات القادمة.. سقوط أمطار بهذه المناطق

مشروع الجينوم المصري.. ثورة تاريخية في عالم الرياضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ