إيران تكشف عن شرط إنهاء التوتر في البحر الأحمر

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، إن توقف الحرب في غزة سينهي التوتر في البحر الأحمر والحوثيين في اليمن أبلغونا بذلك.

وأضاف عبد اللهيان، في تصريحات له، “نحذر واشنطن من أن (ئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يسعى لإقحامها في جبهات الحرب لتحقيق مصالحه”.

وتابع قائلا: “لا يمكن لواشنطن الحديث عن اتساع نطاق الحرب بينما تخلق صراعا عسكريا مع اليمن”.

وأضاف أن “إعلان أمريكا ضبط أسلحة إيرانية متجهة لليمن عرض مسرحي وعليها إثبات ذلك بالوثائق”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال قائد مليشيات أنصار الله "الحوثيين" عبد الملك الحوثي، إنه لم يسبق بتاريخ الصراع العربي الإسرائيلي عدوان استمر مثل هذه المدة وبنفس مستوى الإجرام وعلى نطاق مثل قطاع غزة.

وأضاف عبد الملك الحوثي في كلمة اليوم الخميس، أن عدد الجرحى أصبح يحسب بنسبة مئوية من سكان غزة، وهذا ما ليس له مثيل في الأحداث في مختلف بلدان العالم.

وأشار إلى أن المعادلة بفضل صمود المجاهدين والأهالي في غزة أصبحت معادلة "إن تكونوا تألمون.. فإنهم يألمون كما تألمون"، لافتا إلى أنه بالرغم من حجم العدوان الإسرائيلي والإجرام والطغيان والتوغل فقد فشل الاحتلال الإسرائيلي عن تحقيق أهدافه المعلنة.